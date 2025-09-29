Topo

Notícias

Operação contra avanço do Comando Vermelho tem ao menos 12 presos no Rio

Fuzil foi apreendido em operação contra o Comando Vermelho na região do Jacarepaguá - Reprodução de vídeo
Fuzil foi apreendido em operação contra o Comando Vermelho na região do Jacarepaguá Imagem: Reprodução de vídeo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

29/09/2025 08h25

Ao menos 12 pessoas foram presas hoje após uma operação conjunta contra o avanço do Comando Vermelho na zona oeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Mandados são cumpridos nas favelas de Cidade de Deus e Gardênia Azul. Além das onze prisões, um fuzil, uma pistola e drogas foram apreendidas, afirmou a Polícia Civil.

Relacionadas

STJ manda soltar estudante que atropelou e matou duas jovens em SP

Não enxergo nada, diz internada após beber caipirinha em bairro nobre de SP

Empresários relatam ameaças do PCC para lavar dinheiro do crime

Operação tenta conter o avanço territorial do crime organizado na região do Jacarepaguá. A quantidade de mandados de prisão não foi divulgada, mas, além da polícia, a operação também conta com apoio do Ministério Público.

Houve registro de tiros e presença de barricadas na região, mas não há até o momento informações sobre mortos ou feridos. Um motorista foi momentaneamente feito de refém por um grupo de suspeitos, mas foi liberado sem ferimentos.

Comando Vermelho domina as favelas intimidando moradores a consumir apenas serviço oferecido pelo crime organizado, segundo investigações. Os membros do CV também atuam com violência armada, "intimidando sistematicamente a população local" e usando diferentes métodos de monitoramento das ações da polícia na região, inclusive com drones, segundo a polícia.

Polícia Civil do Pará também deu apoio à operação, já que, segundo investigações, a região também abriga comandantes do CV de outros estados. Quatro unidades de comando da Polícia Civil e ao menos três da Polícia Militar dão apoio à operação.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Acidente do voo Air France Rio-Paris em 2009 volta aos tribunais

Jogos de Paris custaram 6 bilhões de euros ao Estado francês (Tribunal de Contas)

Ministro israelense pede 'liberdade total de ação' para o Exército em Gaza

Soja/Imea: Mato Grosso semeou 5,97% da área prevista na safra 2025/26

Operação contra avanço do Comando Vermelho tem ao menos 12 presos no Rio

Barra Funda, um dos bairros mais cool do mundo

França resgata quase 400 migrantes no Canal da Mancha neste fim de semana

Taxa ambiental precisa ser fiscalizada para não ser desvirtuada, diz especialista

NFL anuncia Bad Bunny como artista do show do intervalo do Super Bowl

Fluminense quebra jejum de vitórias e vence o Botafogo por 2 a 0

Filme uruguaio Quemadura China vence mostra Território da CineBH