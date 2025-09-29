Topo

Notícias

Nova lei integra dados para desenvolvimento integral da 1ª infância

29/09/2025 17h07

Monitoramento

Com essa legislação, está previsto, por exemplo, que políticas públicas deverão conter, necessariamente, ações de monitoramento e coleta de dados, avaliação periódica da oferta dos serviços à criança e divulgação dos seus resultados.

A Lei Nº 15.220 determina ainda que o novo sistema contará com informações detalhadas sobre creches e demais instituições de atendimento à primeira infância, de forma a assegurar a qualidade da oferta de educação infantil.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Autoridade Palestina saúda 'esforços determinados' de Trump para Gaza

Wall Street avança apesar do risco de bloqueio orçamentário nos EUA

Fifa sanciona El Salvador por gritos racistas de seus torcedores em jogo contra Suriname

Fachin assume presidência do Supremo e prega "contenção"

EUA rebaixa Brasil e África do Sul em relatório sobre tráfico de pessoas

Após restrição em visto, Padilha discursa remotamente na Opas e elogia Mais Médicos

Ex-ministro da Agricultura da China é condenado à morte

LeBron James animado com 23ª temporada na NBA: 'Não sei quando será o fim'

Os 20 pontos do plano de Trump para a paz em Gaza

Autoridade Palestina saúda esforços de Trump para acabar com guerra em Gaza

Governo dos EUA "caminha para paralisação", declara vice-presidente Vance