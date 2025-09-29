No Caged, agropecuária perde 2.665 empregos em agosto, influenciada pelo fim da safra de café

A agropecuária registrou saldo negativo de 2.665 empregos em agosto, segundo os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a queda foi motivada principalmente pelo final da safra no cultivo de café, em especial em Minas Gerais.

Os demais quatro grandes setores acompanhados pelo governo federal tiveram criação líquida positiva.

O resultado geral ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, positiva em 182 mil.

O maior gerador de postos de trabalho no mês passado foi o setor de serviços, com um saldo de 81.002 postos formais de trabalho. O comércio registrou o segundo maior saldo, com 32.612 postos.

Na indústria, o saldo de emprego formal foi de 19.098 postos. A construção civil também registrou saldo positivo, com 17.328.

Unidades da Federação

Em agosto de 2025, 25 das 27 unidades federativas registraram saldos positivos. Tiveram maior saldo São Paulo (45.450 vagas), Rio de Janeiro (16.128) e Pernambuco (12.692). Os menores saldos foram registrados no Rio Grande do Sul (-1.648), em Roraima (-262) e em Santa Catarina (315 postos).

Salário médio real

O salário médio real de admissão foi de R$ 2.295,01, um aumento de R$ 12,70 (+0,56%) em relação a julho de 2025 (R$ 2.282,31), e de R$ 19,59 (+0,86%) frente a agosto de 2024.