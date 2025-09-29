'Superou expectativas': por que hidratante facial Neutrogena faz sucesso?

A hidratação e proteção solar são etapas fundamentais na rotina de qualquer skincare. E se você está buscando um creme hidratante facial para incluir no seu dia a dia, pode se interessar pelo Neutrogena Hidratante Facial Antissinais, que registrou mais de 3.000 compras no mês passado.

A fórmula contém vitamina C e niacinamida e promete hidratar e recuperar a firmeza da pele.

O que diz a Neutrogena sobre o creme?

Contém colágeno e niacinamida, que ajuda a recuperar a firmeza e a elasticidade, estimula a renovação celular e uniformiza o tom da pele;

Também tem vitamina C, que atua suavizando rugas e marcas de expressão, clareia manchas, reduz a hiperpigmentação, favorece a formação de colágeno e ilumina a pele;

Com toque seco e oil free, pode ser usado por todos os tipos de pele, inclusive as oleosas;

Com FPS 22, protege contra raios UVA e UVB.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o creme da Neutrogena tem mais de 6.000 avaliações e nota média de 4,8 (de um total de cinco). A maioria dos comentários positivos elogia o custo-benefício do produto, o efeito firmador, a textura e a capacidade de hidratação. Confira:

Muito bom, cheiroso, nao deixa a pele oleosa, hidrata super bem. Kayky

Ótimo hidratante. Custo-benefício excelente. Textura ótima. Firma bem a pele. E o melhor, vem com filtro solar, maravilhoso pra usar durante o dia. Nayara Carvalho Monteiro

Superou minhas expectativas, na primeira vez que usei, eu já senti que minha pele ficou hidratada, sem ficar pegajosa, além disso esse creme dá uma leve firmada no rosto. Baratinho e cumpre o que promete. Eu indico. Claudio

Até esse momento da minha vida é melhor hidratante facial custo benefício que comprei. Matheus

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamaram que a pele ficou oleosa após a aplicação do creme e também não ficaram satisfeitos com o baixo FPS que vem no produto. Veja a seguir:

Tenho pele madura e oleosa, o hidratante é bom, mas tem que usar pouco, senão ele pesa e deixa a pele mais oleosa ainda. Alessandra Pessoa

Pesou na minha pele. Não recomendo para peles oleosas. Thaís

(...) Deixa um aspecto brilhante e pesado na pele. Isso ocorre pela adição do FPS, que, convenhamos, nem é muito eficiente por ser um fator baixo demais (deveria ser no mínimo 30), o que faz você ter que usar um protetor solar por cima e faz essa versão perder totalmente o sentido de ser um 2 em 1. Jeff

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.