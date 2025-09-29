Topo

Netanyahu diz apoiar plano dos EUA para paz em Gaza: 'Trará reféns'

O presidente Donald Trump realiza uma ligação telefônica trilateral com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de Israel, e o primeiro-ministro Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, do Catar, no Salão Oval Imagem: Casa Branca/Divulgação
29/09/2025 16h08Atualizada em 29/09/2025 16h33

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse concordar com acordo dos EUA para acabar com guerra em Gaza.

O que aconteceu

Premiê afirmou que solução "trará de volta todos os reféns". "Acredito que hoje estamos dando um passo crítico para acabar com a guerra em Gaza e preparar o cenário para um avanço drástico na paz no Oriente Médio, acho que além do Oriente Médio", disse Netanyahu.

Plano de Trump tem 21 pontos e propõe cessar-fogo imediato. A proposta elaborada pelos Estados Unidos envolve ainda a libertação de todos os reféns vivos ou mortos em 48 horas e uma retirada gradual das forças israelenses de Gaza. Em troca, Israel libertaria mais de 1.000 prisioneiros palestinos, incluindo alguns que foram condenados à prisão perpétua. O UOL ainda não teve acesso ao plano completo.

Israel terminará o trabalho, se o Hamas não aceitar acordo, diz Netanyahu. "Acho que devemos entender que estamos dando a todos a chance de fazer isso pacificamente, algo que alcançará todos os nossos objetivos de guerra sem mais derramamento de sangue. [...] Mas, se o Hamas rejeitar o seu plano, presidente, ou se supostamente o aceitar e então basicamente fizer de tudo para combatê-lo, então Israel terminará o trabalho sozinho."

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o Hamas mudou após as mortes dos líderes. "Este é um Hamas diferente daquele com o qual estávamos lidando, porque mais de 20 mil pessoas foram mortas. [...] Se o Hamas rejeitar o acordo, o que sempre é possível, eles serão os únicos que restarão."

Reunião ocorreu a portas fechadas em meio a isolamento internacional de Israel e pressão interna sobre Netanyahu pelo fim dos ataques na Faixa de Gaza. Na última semana, enquanto o premiê defendia sua estratégia de "terminar o trabalho" contra o Hamas no território palestino, mais de 150 países reconheceram o Estado palestino e diversas delegações diplomáticas boicotaram o discurso do israelense na Assembleia Geral da ONU.

