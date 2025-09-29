Topo

Netanyahu pede desculpas ao primeiro-ministro do Catar por ataque (fonte diplomática)

29/09/2025 14h21

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu desculpas ao primeiro-ministro do Catar nesta segunda-feira (29) pelos ataques aéreos contra o Hamas no país do Golfo, durante um telefonema feito na Casa Branca, disse uma fonte diplomática. 

Netanyahu lamentou a violação da soberania do Catar e a morte de um segurança catari nos ataques de setembro, disse a fonte à AFP sob condição de anonimato.

