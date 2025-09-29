Netanyahu diz que Israel 'manterá sua responsabilidade sobre a segurança' em Gaza após a guerra

Israel "manterá sua responsabilidade sobre a segurança" em Gaza após a guerra, se o Hamas aceitar o plano de paz dos Estados Unidos, declarou nesta segunda-feira (29) o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em coletiva de imprensa.

A Autoridade Palestina "não tem nenhum papel" na Faixa controlada pelo Hamas, a não ser que empreenda "mudanças radicais", acrescentou Netanyahu, ao lado de Trump.

