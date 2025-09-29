Topo

Netanyahu diz que apoia plano de Trump para Gaza

29/09/2025 16h15

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deu, nesta segunda-feira (29), seu apoio ao plano de paz do presidente americano, Donald Trump, para Gaza, após quase dois anos de guerra.

"Apoio seu plano para pôr fim à guerra em Gaza, que satisfaz nossos objetivos bélicos, [que] trará de volta a Israel todos os nossos reféns, desmantelará as capacidades militares do Hamas, colocará fim a seu governo político e garantirá que Gaza nunca volte a representar uma ameaça para Israel", declarou Netanyahu em coletiva de imprensa ao lado de Trump.

sct-jz/mar/rpr/am

© Agence France-Presse

