Netanyahu pede desculpas ao Qatar por ataque a Doha, diz Reuters
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu desculpas hoje ao líder do Catar pelo ataque de Israel em Doha. O pedido foi feito durante uma ligação telefônica direto da Casa Branca, disse uma fonte próxima à Reuters.
O que aconteceu
Ligação ocorreu durante reunião com presidente dos EUA. Netanyahu ligou para o primeiro-ministro do Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, diretamente da Casa Branca, em Washington, onde se reuniu com Donald Trump na tarde de hoje para uma conversa sobre os rumos da guerra na Faixa de Gaza. Além da Reuters, os veículos Axios e Canal 12, de Israel, também divulgaram a informação.
Uma equipe técnica do Qatar também está na Casa Branca. A informação foi repassada por outra fonte ligada à reunião entre os líderes norte-americano e israelense, conforme a agência Reuters.
Após os ataques israelenses no Qatar, Trump teria se irritado com Netanyahu. A informação foi divulgada à época pelo The Wall Street Journal, que informou que o republicano ligou para o aliado israelense e demonstrou "profunda frustração" por ter sido "surpreendido" pela ação de Israel. Na ligação, o norte-americano disse ao israelense que a decisão de atacar líderes políticos do Hamas em Doha não foi "sábia" e reclamou que o ataque tenha ocorrido no Qatar, seu aliado político.
À época, Netanyahu teria respondido que encontrou "brecha" para lançar os ataques contra líderes do Hamas em Doha e "aproveitou oportunidade". Os bombardeios israelenses de 11 de setembro tiveram como alvos dirigentes políticos do grupo palestino que participavam de tentativas indiretas de acordo para encerrar o conflito com Israel em Doha, onde o grupo palestino mantém sua base política em exílio (leia mais aqui).
Reunião de hoje entre Netanyahu e Trump ocorreu a portas fechadas em meio a isolamento internacional de Israel. Na última semana, enquanto o premiê defendia sua estratégia de "terminar o trabalho" contra o Hamas no território palestino, mais de 150 países reconheceram o Estado da Palestina e diversas delegações diplomáticas boicotaram o discurso do israelense na Assembleia Geral da ONU.
Acordo sobre Gaza depende de pressão de Trump sobre Netanyahu no encontro. Nos últimos dias, o presidente norte-americano apresentou um plano com 21 pontos para pôr fim à guerra em Gaza, durante reuniões com líderes árabes e muçulmanos à margem da Assembleia Geral da ONU.