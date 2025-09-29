Topo

Notícias

Neste momento, não tenho intenção em ser candidato em 2026, diz Haddad

São Paulo

29/09/2025 10h50

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que não tomou uma decisão sobre o seu futuro político, mas assegurou que não pensa hoje em disputar as eleições do ano que vem, demonstrando satisfação em ocupar o cargo atual.

"Ao contrário do que dizem, que eu ocupo o pior emprego do mundo, eu acho que é um dos melhores. É um negócio incrível ... É bom ser ministro da Fazenda. É um lugar bom para trabalhar, para fazer muita coisa para ajudar o País", disse Haddad durante o Macro Vision, evento do Itaú BBA.

"Não sei responder o que eu vou fazer. Neste momento, eu não tenho intenção de ser candidato no ano que vem", acrescentou Haddad ao responder a uma questão sobre o seu futuro político.

Mais tarde, em entrevista rápida a jornalistas na saída do evento, Haddad repetiu que não decidiu qual será o seu próximo passo. "Eu estou vendo como é que nós vamos caminhar, conversar com as pessoas", afirmou o ministro.

Ao ser questionado se seguirá no cargo de ministro da Fazenda caso o presidente Luiz Inácio da Lula peça, Haddad respondeu que este é um assunto ainda a ser discutido com o chefe do Executivo. "Eu vou conversar com o presidente Lula sobre isso. Ele é o candidato, ele que vai compor o seu gabinete. Vamos aguardar", afirmou.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Moraes ordena notificação por edital a Eduardo Bolsonaro

Após 24 anos, filho lê carta deixada por comissária do 11 de Setembro; veja

Exportadores dos EUA reportam vendas de milho ao México e a locais não revelados

Rússia sai da convenção europeia contra a tortura

STF tem 2 votos contra concessão de floresta em terras indígenas a empresas

Motorista de ônibus mata passageiro na zona sul de São Paulo

Trump anuncia taxa de 100% sobre filmes feitos fora dos Estados Unidos

Mudanças climáticas e poluição ameaçam recursos da Europa, alerta UE

Governo britânico quer dificultar obtenção de permissão de residência permanente

Rússia lança campanha para recrutar 135 mil jovens

Casa Branca diz que acordo sobre Gaza está "muito próximo"