Bilenky: 'Com Eduardo indo para o tudo ou nada, Moraes não foi incoerente'

A decisão do ministro Alexandre de Moraes de notificar Eduardo Bolsonaro por edital segue uma conduta já conhecida do magistrado, afirma Thais Bilenky, colunista, no UOL News, do Canal UOL.

Thais também comenta que Eduardo Bolsonaro tem usado o caso como plataforma política, apesar de alertas de aliados.

O Eduardo Bolsonaro foi para o tudo ou nada, como ele mesmo falou, com uma tinta mais carregada, com ares mais dramáticos, ele disse que tinha ido para ganhar ou para perder, mas que ele não ia ficar no zero a zero. E aí ele foi dobrando a aposta, dobrando a aposta, pedindo mais sanções e aí mais do que isso, né? Fazendo desavença política com Tarcísio de Freitas, aí vieram a público as conversas nada lisonjeiras dele com o pai, depois reiterando publicamente que ele é o candidato do pai dele à presidência da República, enfim, ele não tá só lá pra conseguir sanção. Ele passou a usar essa plataforma também como um posicionamento político a despeito dos aconselhamentos que ele vem recebendo de interlocutores do pai de que ele estava pesando demais a mão e que isso não traria benefício nem para o próprio Eduardo, muito menos para o pai dele.

Thais Bilenky

O procedimento de Moraes foi adotado após dificuldades para notificar pessoalmente o deputado, que está nos Estados Unidos desde fevereiro. Moraes concedeu 15 dias para a defesa se manifestar, mantendo o padrão de decisões anteriores.

O estilo do Alexandre de Moraes de fazer esse tipo de notificação a gente já conhece, não dá para dizer que ele é incoerente nesse caso, inclusive no voto dele, na condenação da trama golpista, ele também usa um expediente parecido, de mostrar as declarações públicas, mostrar imagens, inovou inclusive no julgamento da trama golpista, recebendo vídeos. Ele é criticado por isso? Sim, é. Muitas vezes ele é colocado no ringue, entre aspas, no ringue político, justamente por fazer despachos de votos como esses que a gente está falando aqui. Agora, isso também não é algo que, de algum lado, abre arestas políticas para ele ser criticado, do lado jurídico, segue o jogo, como ele tem feito e dentro do processo e das atribuições que ele tem.

Thais Bilenky

