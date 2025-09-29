Topo

Mudanças climáticas e poluição ameaçam recursos da Europa, alerta UE

29/09/2025 11h02

AMSTERDÃ (Reuters) - As mudanças climáticas e a degradação ambiental representam uma ameaça direta aos recursos naturais de que a Europa precisa para sua segurança econômica, afirmou a agência ambiental da União Europeia nesta segunda-feira.

A Agência Europeia do Meio Ambiente afirmou que a biodiversidade na Europa está em declínio devido à produção e ao consumo insustentáveis, especialmente no sistema alimentar.

Devido à superexploração dos recursos naturais, poluição e espécies exóticas invasoras, mais de 80% dos habitats protegidos estão em estado ruim ou péssimo, disse a agência, enquanto os recursos hídricos também estão sob forte pressão.

"A degradação do nosso mundo natural põe em risco o modo de vida europeu", afirmou a agência em seu relatório intitulado "O meio ambiente da Europa 2025".

"A Europa é extremamente dependente dos recursos naturais para a segurança econômica, para a qual as mudanças climáticas e a degradação ambiental representam uma ameaça direta."

A Europa é o continente que está aquecendo mais rapidamente no mundo e está sofrendo com o agravamento de secas e outros eventos climáticos extremos.

Mas os governos estão lutando com outras prioridades, incluindo a competitividade industrial, e as negociações sobre as metas climáticas da UE alimentaram as divisões entre os países mais ricos e os mais pobres.

Na semana passada, os países da UE confirmaram que o bloco não cumprirá o prazo global para estabelecer novas metas de redução de emissões devido a divisões sobre os planos entre os governos da UE.

"A janela para uma ação significativa está se estreitando, e as consequências do atraso estão se tornando mais tangíveis", disse a diretora executiva da agência, Leena Yla-Mononen.

"Estamos nos aproximando de pontos de inflexão -- não apenas nos ecossistemas, mas também nos sistemas sociais e econômicos que sustentam nossas sociedades."

(Reportagem de Bart Meijer)

((Tradução Redação São Paulo))

REUTERS ES

