Por que a capital do Brasil pode mudar em novembro?

Projeto de lei transfere simbolicamente capital do Brasil para Belém, sede da COP30 - Carlos Fabal - 16.jun.2025/AFP
Imagem: Carlos Fabal - 16.jun.2025/AFP
do UOL

Do UOL*, em São Paulo

29/09/2025 05h30

A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que determina a transferência simbólica da capital do Brasil de Brasília para Belém entre os dias 11 e 21 de novembro. A mudança está vinculada à realização da COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

O que aconteceu

Mudança é simbólica, mas tem efeitos práticos. Atos e despachos do presidente da República e dos ministros durante o período da COP30 serão datados no município de Belém. Além disso, os poderes podem se instalar para lá para conduzir as atividades.

Transferência permitirá interlocução entre autoridades brasileiras e estrangeiras. Segundo a deputada Duda Salabert (PDT-MG), autora do projeto, a proposta é uma forma de "reforçar a importância da Amazônia na agenda ambiental internacional".

Essa medida demonstraria o compromisso do governo e do Parlamento brasileiro com as questões ambientais e a necessidade de encontrar soluções efetivas para um problema que afeta todo o planeta.
Duda Salabert, em documento, ao submeter o projeto

Apesar de aprovada na Câmara, ainda falta análise do Senado. Foram 304 votos favoráveis e 64 contrários. Apenas o partido Novo e a liderança da oposição se posicionaram contrários ao texto, afirmando que, mesmo que simbólica, mudança envolveria "pagamento de aluguel de veículos, aluguel de local, despesa com TI [Tecnologia da Informação]", argumentou o deputado Luiz Lima (Novo-RJ).

Caso Senado aprove, Executivo deverá regulamentar. Se a proposta passar pelo Senado, segundo o projeto de lei, é o Poder Executivo que vai estabelecer as medidas administrativas, operacionais e logísticas necessárias à transferência temporária da sede do governo federal.

Não seria a primeira vez que capital do país mudaria de forma temporária. Em 1992, o Brasil sediou a Eco-92, um evento que é marco sobre as questões das mudanças climáticas. A conferência teve o mérito de ter sido a primeira a conseguir colocar na mesma mesa tantos líderes mundiais — foram representantes de 178 países. Naquele ano, a capital federal também foi transferida de maneira simbólica e temporária, desta vez para o Rio de Janeiro, onde o evento era realizado.

Oficialmente, a COP30 ocorrerá entre 10 e 21 de novembro. A cúpula de chefes de Estado foi antecipada para os dias 6 e 7 de novembro.

*Com informações da Agência Brasil, Agência Estado e DW



