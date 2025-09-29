Topo

Notícias

Motorista de ônibus mata passageiro na zona sul de São Paulo

São Paulo

29/09/2025 11h10

Um motorista de ônibus da rede municipal de São Paulo foi preso em flagrante após matar um passageiro. O caso aconteceu na tarde deste domingo, 28, em Parelheiros, no extremo da zona sul da capital.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado, testemunhas relataram que o passageiro, de 35 anos, foi esfaqueado após uma discussão com o motorista José Romero Bezerra Leite, de 41. Ainda conforme a pasta, Leite confessou o crime.

A Prefeitura e a SPTrans repudiaram, por meio de nota, o episódio e informaram que vão colaborar com a investigação. O Estadão procurou a companhia de transporte Mobibrasil, na qual Leite trabalhava, mas ainda não obteve retorno.

A secretaria afirma que quando os policiais militares chegaram ao local já encontraram o passageiro caído no chão. O Samu foi acionado e constatou a morte no local. Os PMs encontraram com o condutor a faca usada no crime, uma arma de fogo e munições.

O caso foi registrado como homicídio e posse ilegal de arma de fogo no 101° Distrito Policial, do Jardim Imbuías.

Leite conduzia a linha 6000-10, que percorre o trajeto entre os terminais Santo Amaro e Parelheiros. O episódio ocorreu no trecho da Avenida Senador Teotônio Vilela, na esquina com a Avenida Professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho.

