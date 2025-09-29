Morre adolescente que esfaqueou professora na França

O adolescente de 14 anos que esfaqueou uma professora em uma escola da França faleceu ao não sobreviver às facadas que infligiu no pescoço, informou nesta segunda-feira (29) uma fonte próxima à investigação.

O mais recente de uma série de ataques com faca em unidades do Ensino Médio na França ocorreu em 24 de setembro em Benfeld, uma localidade no nordeste do país.

O adolescente esfaqueou durante a manhã uma professora de música de 66 anos, que ficou ferida no rosto. Após o ataque, ele fugiu do centro Robert Schuman de bicicleta.

Quando estava a ponto de ser detido pela polícia, ele esfaqueou diversas vezes o pescoço e foi levado em estado crítico de helicóptero para o hospital, onde foi operado e sedado.

O jovem faleceu no domingo à tarde, informou uma fonte próxima à investigação.

O adolescente, fascinado por armas e pelo nazismo, não tinha antecedentes criminais, nem histórico de aluno violento.

A ministra da Educação Nacional, Élisabeth Borne, afirmou que a escola o puniu com "uma exclusão temporária" devido ao seu "fascínio por Hitler e também por armas".

Ele estava sob os cuidados dos serviços sociais desde que era um bebê. O adolescente também sofreu violência por parte de uma família de acolhimento, que foi condenada em 2024, informou o Ministério Público na semana passada.

