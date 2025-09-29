Moraes autoriza regime aberto a Daniel Silveira, com uso de tornozeleira

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes autorizou hoje a progressão de pena do ex-deputado Daniel Silveira (PTB) para o regime aberto.

O que aconteceu

Silveira usará tornozeleira eletrônica. Ele está proibido de sair de casa no período noturno (das 19h às 6h) de segunda a sexta-feira e o dia todo aos fins de semana e feriados.

Moraes determinou outras medidas cautelares. O ex-deputado não pode sair da comarca em que reside sem autorização judicial, usar redes sociais e deve comparecer semanalmente perante o juízo.

O ministro considerou que Silveira cumpriu os requisitos para a progressão do regime semiaberto para o aberto. Segundo o ministro, ele teve bom comportamento, cumpriu 25% da pena imposta pelo STF (quatro anos, um mês e 26 dias) e carga horária de trabalho e estudo, além do pagamento de R$ 271 mil de multa.

Relembre o caso

Silveira foi condenado pelo STF em 2022, em regime inicial fechado. A pena é de oito anos e nove meses de prisão por ameaça ao Estado democrático de Direito, após promover ataques aos ministros da Corte e estimular atos antidemocráticos. Ele estava na Colônia Agrícola Marco Aurélio de Mattos, em Magé (RJ).

Em 2021, ele foi para a cadeia depois de publicar um vídeo em que ameaçava o STF. Progrediu para o regime semiaberto e recebeu liberdade condicional em 2024, mas foi preso novamente depois descumprir as condições. Na ocasião, Moraes afirmou que o ex-deputado desobedeceu as medidas cautelares 227 vezes —num dos episódios, foi passear num shopping center.

No começo do mês, Moraes pediu imagens de segurança do presídio para apurar visitas irregulares. A diretoria do presídio foi afastada após autorizar a entrada de militares e políticos sem o consentimento da Secretaria de Administração Penitenciária.