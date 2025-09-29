Topo

Notícias

Com deputado nos EUA, Moraes manda notificar Eduardo Bolsonaro por edital

Ana Paula Bimbati
do UOL

Do UOL, em São Paulo

29/09/2025 11h30Atualizada em 29/09/2025 11h56

O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou uma notificação por edital a Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para que o deputado federal apresente uma resposta sobre a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) por coação à Justiça para tentar livrar Jair Bolsonaro (PL) de uma condenação por tentativa de golpe.

O que aconteceu

A notificação por edital ocorre após a Justiça esgotar todas as possibilidades de localizar o denunciado. Com isso, a comunicação oficial da denúncia será feita em algum veículo de comunicação público. O ministro deu 15 dias para que a defesa do deputado se manifeste.

Na decisão, Moraes diz que Eduardo está fora do Brasil para "se furtar à aplicação da lei penal". "É inequívoca a ciência, por parte do denunciado Eduardo Nantes Bolsonaro, acerca das consultas que lhe são imputadas na denúncia oferecida nestes autos, sobre a qual também se manifestou por meio de nota divulgada na rede social X (antigo Twitter)", diz o ministro. O filho do ex-presidente está nos Estados Unidos desde fevereiro.

Relacionadas

Moraes dá 15 dias para Eduardo e Figueiredo responderem sobre denúncia

Relator do caso Eduardo na Câmara já chamou o deputado de 'amigo' e criticou Moraes

Relator do caso Eduardo já chamou o deputado de 'amigo' e criticou Moraes

Para Paulo Figueiredo, Moraes determinou a notificação por carta rogatória. Neste caso, o procedimento para o ex-comentarista da Jovem Pan trata-se de um acordo de cooperação jurídica feito entre dois países. Moraes citou na decisão que o empresário mora nos EUA há dez anos.

Na semana passada, Moraes já havia mandado notificar os denunciados. Mesmo com a dupla morando fora do Brasil, eles podem responder ao processo e acessar o conteúdo da ação, que é eletrônico.

Dessa maneira, não resta dúvidas de que o denunciado [Eduardo Bolsonaro], mesmo mantendo seu domicílio em território nacional, está criando dificuldades para ser notificado, possibilitando, nos termos do §2º do art. 4º da Lei 8.038/90, sua citação por edital.
Alexandre de Moraes, ministro do STF

Denunciados por coação

Na denúncia, a PGR aponta pressão junto a autoridades dos EUA contra o Judiciário brasileiro. O objetivo da dupla seria de utilizar as sanções do governo norte-americano para tentar evitar que Bolsonaro fosse condenado. Os dois atuaram abertamente em favor de imposição de tarifas a empresas brasileiras e para punir ministros do STF e outras autoridades do governo com sanções dos Estados Unidos.

Para o procurador-geral Paulo Gonet, Eduardo exerceu papel de liderança e chegou a orientar o pai. Na denúncia, a PGR apresenta notícias, publicações em redes sociais e lives para mostrar a atuação da dupla na busca por sanções. Trocas de mensagens divulgadas no relatório da Polícia Federal mostraram o deputado orientando o pai sobre como agir em discursos e manifestações sobre o tema.

O ex-presidente e o pastor Silas Malafaia ficaram de fora da denúncia. A exclusão de Bolsonaro fez com que a denúncia pedisse a Moraes o fim de sua prisão domiciliar —o que ainda não foi respondido pelo ministro.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Após incursões de drones em países bálticos, Ucrânia propõe escudo aéreo com aliados para conter ameaça russa

Rússia se retira do tratado europeu contra a tortura

Alcaraz vence Ruud e vai enfrentar Fritz na final do ATP 500 de Tóquio

Grupo religioso com 17 pessoas é resgatado após se perder em morro de Porto Alegre

Pentágono enviará 200 soldados da Guarda Nacional a Portland

Sindustrigo vê potencial para produção paulista nos próximos anos

Bebês em incubadoras na Cidade de Gaza correm risco com intensificação de ataque israelense, diz Unicef

Com deputado nos EUA, Moraes manda notificar Eduardo Bolsonaro por edital

Após 24 anos, filho lê carta deixada por comissária do 11 de Setembro; veja

Exportadores dos EUA reportam vendas de milho ao México e a locais não revelados

Rússia sai da convenção europeia contra a tortura