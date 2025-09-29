Com deputado nos EUA, Moraes manda notificar Eduardo Bolsonaro por edital

O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou uma notificação por edital a Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para que o deputado federal apresente uma resposta sobre a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) por coação à Justiça para tentar livrar Jair Bolsonaro (PL) de uma condenação por tentativa de golpe.

O que aconteceu

A notificação por edital ocorre após a Justiça esgotar todas as possibilidades de localizar o denunciado. Com isso, a comunicação oficial da denúncia será feita em algum veículo de comunicação público. O ministro deu 15 dias para que a defesa do deputado se manifeste.

Na decisão, Moraes diz que Eduardo está fora do Brasil para "se furtar à aplicação da lei penal". "É inequívoca a ciência, por parte do denunciado Eduardo Nantes Bolsonaro, acerca das consultas que lhe são imputadas na denúncia oferecida nestes autos, sobre a qual também se manifestou por meio de nota divulgada na rede social X (antigo Twitter)", diz o ministro. O filho do ex-presidente está nos Estados Unidos desde fevereiro.

Para Paulo Figueiredo, Moraes determinou a notificação por carta rogatória. Neste caso, o procedimento para o ex-comentarista da Jovem Pan trata-se de um acordo de cooperação jurídica feito entre dois países. Moraes citou na decisão que o empresário mora nos EUA há dez anos.

Na semana passada, Moraes já havia mandado notificar os denunciados. Mesmo com a dupla morando fora do Brasil, eles podem responder ao processo e acessar o conteúdo da ação, que é eletrônico.

Dessa maneira, não resta dúvidas de que o denunciado [Eduardo Bolsonaro], mesmo mantendo seu domicílio em território nacional, está criando dificuldades para ser notificado, possibilitando, nos termos do §2º do art. 4º da Lei 8.038/90, sua citação por edital.

Alexandre de Moraes, ministro do STF

Denunciados por coação

Na denúncia, a PGR aponta pressão junto a autoridades dos EUA contra o Judiciário brasileiro. O objetivo da dupla seria de utilizar as sanções do governo norte-americano para tentar evitar que Bolsonaro fosse condenado. Os dois atuaram abertamente em favor de imposição de tarifas a empresas brasileiras e para punir ministros do STF e outras autoridades do governo com sanções dos Estados Unidos.

Para o procurador-geral Paulo Gonet, Eduardo exerceu papel de liderança e chegou a orientar o pai. Na denúncia, a PGR apresenta notícias, publicações em redes sociais e lives para mostrar a atuação da dupla na busca por sanções. Trocas de mensagens divulgadas no relatório da Polícia Federal mostraram o deputado orientando o pai sobre como agir em discursos e manifestações sobre o tema.

O ex-presidente e o pastor Silas Malafaia ficaram de fora da denúncia. A exclusão de Bolsonaro fez com que a denúncia pedisse a Moraes o fim de sua prisão domiciliar —o que ainda não foi respondido pelo ministro.