Topo

Notícias

Moraes autoriza progressão de Alexandre Silveira para regime aberto

29/09/2025 19h40

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta segunda-feira (29) o ex-deputado Daniel Silveira a progredir para o regime aberto de prisão.

Moraes atendeu ao pedido feito pela defesa de Silveira e reconheceu que o ex-deputado já cumpriu quatro anos e um mês de prisão e tem direito ao benefício.

Notícias relacionadas:

Em 2023, Daniel Silveira foi condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e coação no curso do processo ao proferir ofensas e ameaças contra os ministros da Corte.

Ao conceder a progressão de regime, Moraes estabeleceu condições obrigatórias que devem ser seguidas pelo ex-parlamentar, como uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno entre 6h e 19h30 durante a semana e integral no final de semana, além da proibição de uso de redes sociais e de saída da comarca. 

A progressão contou com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Esquartejadas na Argentina: suspeita é presa ao vivo após entrevista a TV

Família diz que Bolsonaro volta a ter mal-estar e médico é chamado

Vice-premiê do Reino Unido diz que COP30 deve ser ponto de virada

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; veja números sorteados

Agência antidrogas dos EUA anuncia grande operação contra cartel mexicano

Trump garante concordância de Netanyahu a acordo sobre Gaza, mas apoio do Hamas é incerto

Atriz criada por IA provoca críticas em Hollywood

Ninguém acerta Dupla Sena e prêmio vai a R$ 13,7 milhões; veja dezenas

Com prêmio acumulado de R$ 8,5 milhões; veja números sorteados da Lotomania

Quina acumula e prêmio chega a R$ 10,5 milhões; veja números sorteados

Por vídeo, Padilha critica negacionismo em evento nos Estados Unidos