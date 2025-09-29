Topo

Notícias

Moraes autoriza preso do 8 de Janeiro a deixar prisão para enterro da mãe

São Paulo

29/09/2025 14h44

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que Daniel Soares do Nascimento, condenado a 16 anos e seis meses de prisão pelos atos golpistas do 8 de Janeiro, participasse do velório e do enterro de sua mãe no último sábado, 27.

O ministro determinou que Daniel deixasse o Centro de Ressocialização de Limeira (SP) para o velório e sepultamento, "pelo tempo necessário à cerimônia com o retorno à unidade prisional nesta mesma data". A decisão também determinou escolta policial "realizada de forma discreta e sem ostensividade no uso de armas".

O pedido foi protocolado pela defesa de Nascimento, que argumentou que tratar-se "de momento de extrema relevância humana e familiar, sendo imprescindível que o reeducando possa se despedir de sua genitora, prestando suas últimas homenagens".

Mais cedo na mesma semana, em 23 de setembro, Moraes havia rejeitado petição dos advogados para conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar, bem como autorização para saída temporária do presídio para acompanhar a mãe no hospital.

O ministro seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o pedido. A PGR se manifestou pela negativa, uma vez que o artigo 117 da Lei de Execução Penal permite a prisão domiciliar humanitária em caso de grave doença do próprio preso, não de familiares.

Já a liberdade provisória seria uma possibilidade apenas para o caso de prisão processual, antes do trânsito em julgado da sentença (quando se esgotam os recursos).

Sobre o pedido de saída temporária para acompanhamento no hospital, o ministro do STF ressaltou que a documentação apresentada registrava a alta hospitalar da mãe do preso, não havendo "possibilidade de concessão do pedido".

Daniel Soares do Nascimento foi condenado pela Corte a 16 anos e seis meses de prisão, com regime inicial fechado, pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do Patrimônio tombado e associação criminosa armada. A condenação já transitou em julgado.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Quais são as vias com mais registros de acidentes em São Paulo? Veja ranking

Alckmin diz que Lula é 'candidato natural' à Presidência em 2026 e 'tem o que mostrar'

Moraes autoriza preso do 8 de Janeiro a deixar prisão para enterro da mãe

Aquecimento global é real e severo, ao contrário do que afirma Donald Trump

Coreia do Norte diz à ONU que nunca desistirá de programa nuclear

Intoxicação por metanol: Grande SP tem 3ª morte suspeita, diz prefeitura

Dallagnol se machucou após cair de bicicleta em 2023; ele não foi agredido

Trump anuncia tarifa de 100% para filmes estrangeiros nos EUA

Unesco lança museu virtual de objetos culturais roubados

Tarcísio visita Bolsonaro em prisão domiciliar com tensão sobre candidatura

Coreia do Norte diz na ONU que nunca vai renunciar ao seu programa nuclear