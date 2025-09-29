Topo

Notícias

Moraes autoriza Daniel Silveira a cumprir o resto da pena no regime semiaberto

São Paulo

29/09/2025 15h13

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) a cumprir o restante da pena do regime semiaberto. Ele terá que usar tornozeleira eletrônica, comparecer semanalmente no fórum, ficar fora das redes sociais e comprovar "atividade laborativa lícita".

A defesa do ex-deputado pediu a progressão de regime e a Procuradoria-Geral da República (PGR) foi a favor.

O ex-deputado preencheu os requisitos previstos na Lei de Execuções Penais para a progressão do regime de prisão, como o cumprimento de parte da condenação no sistema fechado e o bom comportamento.

Em sua decisão, Moraes justificou que a pena "deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos".

"Na presente hipótese, estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime aberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade", escreveu o ministro.

O ex-deputado conseguiu a remissão de 389 dias da pena, abatidos a partir da comprovação de atividades de estudo e trabalho na cadeia, e também pagou a multa corrigida de R$ 271 mil por violar a tornozeleira eletrônica quando estava em prisão domiciliar.

Daniel Silveira foi condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão por defender pautas antidemocráticas, como a destituição de ministros do tribunal e a ditadura militar.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, em fevereiro de 2021, ele atacou e ofendeu ministros, falou em dar uma "surra" nos magistrados, defendeu o golpe militar de 1964 e o AI-5 (ato mais duro da ditadura).

O julgamento foi concluído em abril de 2022, mas Daniel Silveira não começou a cumprir a pena imediatamente porque o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) editou um decreto para perdoar a condenação. O indulto terminou anulado pelo STF.

Até o dia 16 de setembro, data da emissão do atestado de pena mais recente, consta que o ex-deputado cumpriu quatro anos, um mês e 26 dias da pena.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Plano de Trump para Gaza prevê que ele presida um comitê de transição

Casa Branca publica plano para Gaza durante reunião com Netanyahu

Airbus e Air France rejeitam culpa pelo acidente do AF447, 16 anos depois

Moraes autoriza Daniel Silveira a cumprir o resto da pena no regime semiaberto

Blitz do TCE acha feijão vencido da merenda e comida no chão de escolas da rede pública

Casa Branca afirma que Netanyahu prometeu ao Catar que não voltará a atacar seu território

Casa Branca diz que Catar e Israel trabalharão com EUA para resolverem "ofensas mútuas"

Quais são as vias com mais registros de acidentes em São Paulo? Veja ranking

Alckmin diz que Lula é 'candidato natural' à Presidência em 2026 e 'tem o que mostrar'

Moraes autoriza preso do 8 de Janeiro a deixar prisão para enterro da mãe

Aquecimento global é real e severo, ao contrário do que afirma Donald Trump