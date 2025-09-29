Topo

Moody's reafirma ratings da Índia em Baa3, com perspectiva estável

São Paulo

29/09/2025 08h16

A Moody's reafirmou os ratings da Índia em Baa3, estabelecendo uma perspectiva estável para as notas de crédito soberano.

A manutenção dos ratings e a perspectiva estável refletem a avaliação de que os atuais pontos fortes de crédito da Índia - uma economia grande e em rápido crescimento, posição externa sólida e base doméstica de financiamento estável para os atuais déficits fiscais - deverão ser mantidos.

"Esses pontos fortes conferem resiliência a tendências externas adversas, sobretudo porque os aumentos de tarifas dos EUA e outras medidas de política internacional dificultam a capacidade da Índia de atrair investimento em manufatura", disse a Moody's, em nota publicada nesta segunda-feira.

Por outro lado, a Moody's ressaltou que a Índia lida com "fragilidades fiscais de longa data, que devem persistir".

