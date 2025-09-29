Topo

Notícias

Ministros árabes e islâmicos estão prontos para cooperar com EUA para finalizar acordo de Trump sobre Gaza

29/09/2025 18h02

CAIRO (Reuters) - Os ministros das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Catar e Egito saudaram nesta segunda-feira o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de encerrar a guerra em Gaza, de acordo com uma declaração conjunta.

Os ministros, juntamente com outros ministros das Relações Exteriores árabes e islâmicos, disseram que estão prontos para cooperar positivamente com os EUA e as partes relevantes para finalizar o acordo e garantir sua implementação.

(Reportagem de Menna Alaa El-Din e Jaidaa Taha)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Após restrição em visto, Padilha discursa remotamente na Opas e elogia Mais Médicos

Ex-ministro da Agricultura da China é condenado à morte

LeBron James animado com 23ª temporada na NBA: 'Não sei quando será o fim'

Autoridade Palestina saúda esforços de Trump para acabar com guerra em Gaza

Autoridade Palestina saúda "esforços determinados" de Trump para Gaza

Governo dos EUA "caminha para paralisação", declara vice-presidente Vance

West Ham empata com Everton (1-1) na estreia de Nuno Espírito Santo

Chefe da Jihad Islâmica avalia anúncio dos EUA e de Israel sobre Gaza uma "receita para explodir região"

Lewis Hamilton perde Roscoe: como lidar com morte de um animal de estimação

Ministros árabes e islâmicos estão prontos para cooperar com EUA para finalizar acordo de Trump sobre Gaza

Fux suspende indiciamento de Elmar Nascimento em caso de pouso irregular de helicóptero