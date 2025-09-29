Ministro do Exterior da Alemanha diz que nenhum membro da Otan será deixado sozinho para lidar com ataques híbridos da Rússia

FRANKFURT (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, disse nesta segunda-feira que nenhum país membro da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) será deixado à própria sorte ao lidar com o que ele chamou de provocação russa na forma de uma onda de ataques híbridos.

"A Rússia quer testar nossa determinação e provocar tumultos. Isso é perigoso e deve ser respondido de forma clara e com unidade", disse Wadephul, falando durante uma coletiva de imprensa em Varsóvia com seus homólogos da Polônia e da França.

A Otan "protegerá cada centímetro do território da nossa aliança -- nenhum Estado membro será deixado sozinho para lidar com essas ameaças", acrescentou.

(Reportagem de Ludwig Burger)