Topo

Notícias

Ministra das Finanças britânica deixa porta aberta para mais aumentos de impostos no orçamento

29/09/2025 08h29

Por Alistair Smout

LIVERPOOL, INGLATERRA (Reuters) - A ministra das Finanças britânica, Rachel Reeves, disse nesta segunda-feira que o mundo mudou desde que ela se comprometeu pela última vez a não aumentar impostos, abrindo caminho para um orçamento em novembro sobre o qual ela reconheceu que escolhas difíceis precisam ser feitas para manter suas regras fiscais.

Antes de um discurso na conferência do Partido Trabalhista nesta segunda-feira, ela disse à BBC que as promessas de não aumentar os impostos sobre a renda ou o IVA sobre as vendas continuam válidas, mas deu a entender que alguns aumentos seriam necessários no próximo evento fiscal, em 26 de novembro.

Questionada se poderia repetir a declaração que fez às empresas em novembro passado de que não voltaria com mais empréstimos ou mais impostos, Reeves disse: "Acho que todos podem ver que o mundo mudou e não estamos imunes a essa mudança".

Ela citou as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os conflitos globais e um possível rebaixamento da produtividade pelo Escritório de Responsabilidade Orçamentária como fatores que afetam as perspectivas.

"Temos que responder a isso... é muito importante que mantenhamos esses compromissos com a estabilidade econômica", disse ela à BBC.

"Gostaria que não fosse assim, mas sou ministra no mundo como ele é, não no mundo que eu gostaria que fosse."

(Reportagem de Alistair Smout, Elizabeth Piper e Andrew MacAskill, reportagem adicional de William Schomberg, Sarah Young e Sam Tabahriti)

