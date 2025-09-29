Topo

Michelle processa Joice Hasselmann por chamá-la de 'amante de Bolsonaro'

A ex-deputada Joice Hasselmann Imagem: Facebook
do UOL

Do UOL, em São Paulo

29/09/2025 15h46

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro entrou com um processo contra a ex-deputada Joice Hasselmann por danos morais e pediu a retirada de um vídeo em que é chamada de amante do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Michelle entrou com ação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Em 19 de junho, a juíza Thaís Araújo Correia, da 17ª Vara Cível de Brasília, negou o pedido de urgência da defesa para a retirada do vídeo do YouTube. Ela alegou que eventual excesso no exercício do direito à liberdade de expressão deve ser analisado após o adequado contraditório e instrução processual.

Joice deu as declarações em entrevista ao Content Podcast, de Pedro Mendonça, em 28 de agosto. Na ocasião, ela afirmou que Michelle é "de baixíssimo nível" e que teve um caso com Bolsonaro enquanto ele era casado com outra mulher. "A crentinha era amante do Bolsonaro", afirmou.

A magistrada ressaltou que Michelle é uma pessoa pública. "Deve-se registrar que a vida privada, a intimidade e a imagem da pessoa pública sofrem natural mitigação frente à liberdade de informação e suas prerrogativas inerentes de opinar e criticar."

Ela também citou o princípio da proporcionalidade. "A limitação do direito à expressão em razão da possível afronta ao direito de proteção à imagem e à honra exige uma análise das circunstâncias concretas. Diante do conflito entre os direitos constitucionais, cabe ao magistrado se utilizar do princípio da proporcionalidade e ponderar os interesses em conflito e dar prevalência àquele que for mais justo ao caso."

Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias, com as advertências legais.
Juíza Thaís Araújo Correia, da 17ª Vara Cível de Brasília

