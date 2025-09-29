Topo

Membro do BoJ diz que necessidade de elevação dos juros no Japão cresce 'mais do que nunca'

29/09/2025 07h40

O membro do Conselho de Política do Banco do Japão (BoJ) Asahi Noguchi disse nesta segunda-feira, 29, que a necessidade de elevação dos juros está crescendo "mais do que nunca" e que o país está fazendo "progressos constantes" para alcançar a meta de inflação de 2%. Noguchi afirmou também que é preciso avaliar a inflação subjacente com o "máximo cuidado possível" e prestar atenção aos riscos de alta para a economia e para os preços. Fonte: Dow Jones Newswires.

