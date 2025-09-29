Topo

Medvedev adverte Europa sobre perigo nuclear de guerra com a Rússia

29/09/2025 09h48

MOSCOU (Reuters) - O ex-presidente da Rússia Dmitry Medvedev disse nesta segunda-feira que a Europa não pode se dar ao luxo de entrar em uma guerra contra a Rússia, mas que se seus líderes cometerem o erro de desencadear uma, ela pode se transformar em um conflito com armas de destruição em massa.

A Rússia, disse Medvedev no Telegram, não precisa de uma guerra desse tipo, inclusive com a "velha e frígida Europa".

"Eles simplesmente não podem se permitir uma guerra com a Rússia", disse Medvedev sobre as potências europeias, acrescentando que "a possibilidade de um acidente fatal sempre existe".

"E tal conflito tem um risco absolutamente real de se transformar em uma guerra usando armas de destruição em massa", disse Medvedev, que agora é vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia.

(Reportagem da Reuters)

