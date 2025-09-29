Médico vai à casa de Bolsonaro em Brasília após ex-presidente passar mal

Colunista do UOL, em Brasília, e do UOL, em São Paulo

O médico de Jair Bolsonaro (PL) foi chamado à casa do ex-presidente na noite de hoje, em Brasília, após ele passar mal.

O que aconteceu

Claudio Birolini não deu detalhes sobre as queixas de saúde de Bolsonaro. Um dos filhos do ex-presidente, o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL-RJ), disse no X que o pai está com uma crise de soluços acompanhada de vômitos, que "ele mesmo descreveu como os mais intensos até agora". Carlos falou que está "avaliando a necessidade" de levá-lo ao hospital.

Ex-presidente esteve no hospital há duas semanas. Na ocasião, um laudo apontou câncer de pele e lesões em Bolsonaro. Oito lesões foram retiradas e encaminhadas para biópsia.

Na última ida ao hospital, Bolsonaro também deixou sua casa após um quadro de vômito. Segundo os médicos, ele teve tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope, chegou à unidade desidratado e com frequência cardíaca elevada.

Na ocasião, o ministro do STF Alexandre de Moraes permitiu a saída por emergência. Se for levado a um hospital, Bolsonaro terá 24 horas para comunicar o STF. Como está em prisão domiciliar, ele não pode sair de casa. Já médicos podem visitar o ex-presidente sem necessidade de avisar a Corte.

Bolsonaro tem problemas de saúde decorrentes da facada que sofreu em 2018. No dia 16 de agosto, ele passou por exames que diagnosticaram esofagite, gastrite e resíduos de infecções pulmonares.

Ex-presidente recebeu a visita de Tarcísio de Freitas (Republicanos) hoje. Autorizado por Moraes, o governador de São Paulo foi à casa de Bolsonaro para tratar do projeto de redução de pena para envolvidos em atos golpistas, que está sendo discutido na Câmara e pode beneficiar o ex-presidente.

Ele foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. A prisão domiciliar, no entanto, foi decretada antes, devido ao descumprimento da medida cautelar de proibição do uso de redes sociais, no inquérito que apura coação no curso da ação penal da trama golpista.