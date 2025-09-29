Topo

Notícias

Maduro pronto para decretar estado de exceção na Venezuela ante eventual "agressão" dos EUA

29/09/2025 15h49

A Venezuela tem pronto um decreto para declarar um estado de exceção que dá poderes especiais ao presidente Nicolás Maduro em caso de "agressão" dos Estados Unidos, que mobilizou navios de guerra e tropas para o Caribe, informou nesta segunda-feira (29) a vice-presidenta Delcy Rodríguez.

"O presidente subscreveu o decreto de comoção externa", disse Rodríguez em um ato em Caracas com o corpo diplomático credenciado no país. O decreto permite a Maduro "atuar em matéria de defesa e segurança e defender a Venezuela" se os Estados Unidos "chegarem a se atrever a agredir nossa pátria", acrescentou.

Uma fonte do governo esclareceu à AFP que o mandatário ainda não subscreveu o documento. "A vice-presidente apresentou o documento para mostrar que tudo estava pronto e que o presidente pode decretá-lo a qualquer momento", disse sob reserva.

pgf-jt/ol/mar/mvv/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

TCU abre investigação contra deputado do PL por empregar sogra na Câmara

Catar e Egito compartilham plano de Trump para Gaza com o Hamas, diz autoridade

Intoxicação por metanol: polícia apreende 100 garrafas de bebidas em bares

Torcida do Flamengo não protestou contra Bolsonaro; áudio foi alterado

Petróleo cai com força ante previsão de aumento de produção da Opep+

Mediadores de Catar e Egito entregaram plano de Trump ao Hamas (responsável à AFP)

Wembanyama se diz pronto para voltar: 'Ninguém treinou como eu neste verão'

Responsável do Hamas diz que movimento ainda não recebeu plano de Trump para Gaza

Autoridade do Hamas diz que grupo não recebeu plano de paz de Trump para Gaza

Michelle Bolsonaro aciona a Justiça contra Joice Hasselmann por vídeo que a chama de 'amante'

Polícia investiga adega suspeita de vender bebida alcoólica com metanol