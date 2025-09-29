Lula diz que vai levar Janja em conversa com Trump; ela faz sinal que não

O presidente Lula (PT) falou que vai levar a primeira-dama Janja da Silva para a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas ela não mostrou muito entusiasmo.

O que aconteceu

"Quando eu for conversar com o Trump, eu vou levar ela. Eu quero que ele veja", disse Lula. Sentada no palco, a primeira-dama fez sinal negativo, sorrindo. Eles participavam da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, ao lado da ministra das Mulheres, Márcia Lopes, em Brasília.

A promessa de uma conversa entre os dois ocorreu durante a cúpula da ONU (Organização das Nações Unidas), na semana passada. Os dois teriam combinado na antessala da assembleia, quando se encontraram, entre discursos. Foi o primeiro encontro dos dois como chefes de Estado.

A forma do encontro ainda está sendo debatida. Os governos estão debatendo alternativas, se seria por telefone ou pessoalmente, e onde. É especulado que possa acontecer em um terceiro país.

Em sua fala, Trump elogiou Lula. O norte-americano resumiu a conversa com "ele gostou de mim, eu gostei dele", mas disse que o "Brasil está fazendo mal".

Já o petista fez fortes críticas ao republicano. Sem citar nomes, Lula disse que "o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas", em referência à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e às sanções de Trump contra o país e autoridades brasileiras.

O encontro na ONU aconteceu diante da pior crise em 201 anos de relações bilaterais entre Brasil e EUA. A fala ocorreu um dia após a gestão Trump acionar mais uma vez restrições de vistos e sanções financeiras da Lei Global Magnitsky contra alvos brasileiros.