Lufthansa planeja cortar 4.000 empregos até 2030 com avanço da IA

A Deutsche Lufthansa anunciou que planeja cortar cerca de 4.000 empregos até 2030, principalmente na Alemanha, à medida que a companhia aérea avança no uso de inteligência artificial (IA) e na automação de tarefas.

O grupo aéreo informou nesta segunda-feira que está revisando atividades que deixarão de ser necessárias diante do crescente uso de IA.

A iniciativa ocorre num momento em que o grupo busca aproximar suas companhias aéreas - Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e ITA Airways - para aumentar a eficiência.

A Lufthansa, que emprega cerca de 102 mil pessoas em todo o mundo, disse que os cortes afetarão principalmente funções administrativas e deverão resultar em um aumento anual no EBIT de 300 milhões de euros. A empresa estima custos de reestruturação não recorrentes de cerca de 400 milhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.