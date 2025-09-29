Topo

Notícias

Com prêmio acumulado de R$ 8,5 milhões; veja números sorteados da Lotomania

Bruno Domingos/Reuters
Imagem: Bruno Domingos/Reuters
do UOL

Colaboração para o UOL

29/09/2025 20h09

A Lotomania realizou hoje o sorteio das dezenas do concurso 2829.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 02-07-09-16-22-24-27-40-45-57-62-64-65-72-75-86-90-94-95-98.

Relacionadas

Aposta do RS acerta Mega-Sena e ganha R$ 80,6 milhões; confira dezenas

+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 167 milhões; veja números e trevos

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 29,2 milhões; veja números e time

O prêmio é de R$ 8.586.658,65.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Lotomania: Como faço para participar do próximo sorteio?

Basta fazer uma aposta de 50 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Os maiores prêmios são destinados para os bilhetes que acertam 20 e 19 números, ou erram todos as dezenas sorteadas. As apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, que normalmente ocorre às 20h (horário de Brasília).

Quanto custa a aposta?

Na Lotomania, diferentemente de outras modalidades da Caixa, só existe uma possibilidade da aposta, com 50 números. O preço único é de R$ 3.

Lotomania: quais são as chances de ganhar?

A chance de levar o principal prêmio, que precisa de 20 acertos, é uma em 11.372.635. Na faixa dos 19 números, a chance é uma em 352.551. Ficar sem acertar nada é tão provável quanto acertar as 20 dezenas: uma chance em 11.372.635.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Família diz que Bolsonaro volta a ter mal-estar e médico é chamado

Vice-premiê do Reino Unido diz que COP30 deve ser ponto de virada

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; veja números sorteados

Agência antidrogas dos EUA anuncia grande operação contra cartel mexicano

Trump garante concordância de Netanyahu a acordo sobre Gaza, mas apoio do Hamas é incerto

Atriz criada por IA provoca críticas em Hollywood

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 13 milhões; confira dezenas sorteadas

Com prêmio acumulado de R$ 8,5 milhões; veja números sorteados da Lotomania

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 9,1 milhões; confira dezenas

Fachin toma posse como presidente do STF

Médico vai à casa de Bolsonaro em Brasília após ex-presidente passar mal