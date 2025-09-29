LeBron James animado com 23ª temporada na NBA: 'Não sei quando será o fim'

Distribuindo piadas e risadas, LeBron James vestiu o uniforme do Los Angeles Lakers nesta segunda-feira (29), na apresentação de sua 23ª temporada na NBA, durante a qual não deu nenhuma pista sobre seus planos de aposentadoria.

"Não sei quando será o fim, mas sei que é muito mais cedo do que tarde", disse o maior cestinha da história da NBA no 'media day' (dia de entrevistas à imprensa) dos Lakers.

'King' James começará sua 23ª temporada no dia 21 de outubro, mais um recorde que estabelece na liga norte-americana de basquete, cercado de enorme incerteza sobre seu futuro.

Em junho passado, após mais uma eliminação amarga nos playoffs, LeBron exerceu sua opção de renovação de contrato por um ano em vez de assinar um novo contrato com os Lakers.

Essa situação gerou especulações sobre a possibilidade de ele solicitar uma troca para outro time, o que lhe daria uma chance maior de lutar por seu quinto anel. Outra probabilidade seria ele sair ao final da temporada como um agente livre.

"Estou supercomprometido", respondeu James nesta segunda-feira, no centro de treinamento da franquia em El Segundo, ao sul de Los Angeles.

"Estou animado com o dia de hoje, estou animado com a oportunidade de jogar o esporte que amo por mais uma temporada", disse ele.

- Parceria com Doncic -

LeBron, que mais uma vez dividirá o vestiário com seu filho Bronny, negou qualquer plano de permanecer em atividade até que seu outro filho, Bryce, chegue à liga.

"Não vou esperar pelo Bryce", disse ele sobre seu filho de 18 anos, que fará sua estreia no basquete universitário nesta temporada pelo Arizona Wildcats.

"Veremos o que acontece neste ano ou no próximo. Ele tem a agenda dele, eu tenho a minha, e não sei se elas coincidem completamente", observou.

Entre os fatores que continuam a impulsioná-lo, LeBron citou a empolgação que sente ao se preparar para sua primeira temporada completa ao lado de Luka Doncic, indiscutivelmente o astro mais talentoso que ele já teve ao seu lado.

"É super motivador", afirmou. "Vou tentar ser o melhor jogador que puder para ele. Vamos nos apoiar mutuamente".

Em seus primeiros playoffs juntos, James e Doncic foram derrotados na primeira rodada pelo Minnesota Timberwolves por 4-1.

O esloveno havia chegado a Los Angeles alguns meses antes em uma troca com o Dallas Mavericks que chocou a NBA e o próprio armador.

"É mais fácil agora. Passei por muita coisa no ano passado... É um novo começo para mim. Estou em um lugar melhor agora", disse Doncic, fisicamente transformado desde a derrota nos playoffs.

"Quando a temporada acabou, comecei a treinar imediatamente", lembrou. "Estou realmente ansioso para começar. Me sinto ótimo e muito preparado para esta temporada".

