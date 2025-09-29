Topo

Juros têm viés de baixa em sintonia com curva de Treasuries

São Paulo

29/09/2025 09h46

O viés é de baixa nos juros futuros na manhã desta segunda-feira, 29, acompanhando a curva de Treasuries. Além disso, o mercado olha revisões de analistas para baixo do IPCA após a adoção da bandeira vermelha patamar 1 para outubro, de patamar 2 em setembro pela Aneel. E o Boletim Focus traz que a inflação suavizada nos próximos 12 meses passou de 4,36% para 4,28%.

Há ainda expectativa de conversa esta semana entre o presidente Lula e o presidente dos EUA, Donald Trump. O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse há pouco estar otimista de que esse encontro destrave as negociações para reduzir o tarifaço contra parte os produtos brasileiros.

Às 9h29, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14%, de 14,037% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 recuava para 13,195%, de 13,231%, o para janeiro de 2031 caía para 13,420%, de 13,432% no ajuste de sexta-feira.

