Juros: o que pode mudar rumo das apostas no Brasil e nos EUA

A semana que abre o último trimestre do ano começa com apostas ainda predominantes dos mercados na estabilidade dos juros no Brasil, que estão no patamar mais elevado desde 2006, e na queda, ainda leve, da taxa nos Estados Unidos, mas novos indicadores econômicos e falas de dirigentes dos bancos centrais das duas economias impactaram esses cenários para parte dos agentes.

O que aconteceu

No Brasil, a apresentação do Relatório de Política Monetária, a entrevista do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e a prévia da inflação oficial IPCA-15 deram novos elementos para o mercado recalibrar as projeções para a taxa básica de juros, Selic, atualmente em 15%. Nos Estados Unidos, onde a taxa básica está no intervalo entre 4% e 4,25%, a divulgação de indicadores de PIB (Produto Interno Bruto), de seguro-desemprego e de preços, além da falas de membros do Federal Reserve (Fed, banco central americano) também influenciaram análises de economistas e investidores.

Cenário atual para Selic

Juros seguem altos por tempo prolongado. O Relatório de Política Monetária, documento trimestral em que o Banco Central detalha análises e projeções para a economia, reforçou preocupações com a inflação e repetiu que a taxa básica de juros deve se manter elevada por prolongado tempo. O texto suportou a tese de que a Selic tende a seguir em 15% até o começo de 2026.

Inflação acelera em setembro. O IPCA-15, prévia da inflação oficial do Brasil, mais forte em setembro que em agosto, passou a acumular alta de 5,32% em 12 meses, ante 4,95% antes, mostrou que os preços ainda resistem em ceder. Isso desafia o Banco Central, que tem o compromisso de atingir uma meta de inflação de 3% ao ano, com tolerância máxima de 1,5 ponto percentual, ou seja, até o teto de 4,5%.

Selic só cai no primeiro trimestre de 2026. Esses dois fatores balizam apostas predominantes do mercado na manutenção da Selic elevada até janeiro, segundo os mais otimistas, ou até abril, para os mais conservadores. Esses grupos estimam a taxa básica de juros no Brasil numa faixa entre 11% e 13%, respectivamente, só ao fim de 2026.

O que pode antecipar corte de juros no Brasil

Câmbio é chave para queda da Selic. A queda do dólar, que reduz preços de importados, como petróleo e insumos da indústria, e itens cotados em moeda estrangeira, como as comodities, tem potencial para facilitar o trabalho do Banco Central, afirma o economista Paulo Gala, professor da FGV. "Nesse sentido, o abraço de Donald Trump a Lula foi uma boa notícia porque avanços de negociações para redução das tarifas sobre produtos brasileiras favorecem a entrada de dólares com aumento de exportações e, por tabela, podem reduzir seu preço, ou seja, a cotação ante o real", afirma.

Essa é a variável chave para o ano que vem. Se o dólar ficar mais perto de R$ 5,00 no ano que vem, isso facilita muito a vida do Banco Central para cortar juros. Se o dólar voltar para perto de R$ 6,00, existe até o risco de a Selic ficar em 15% o ano que vem inteiro. Paulo Gala, economista da FGV

PIB fraco também pode antecipar corte de juros em 2025. O time de economia do maior banco do país, o Itaú Unibanco, coloca, ao lado do dólar, a desaceleração do PIB como fator a se monitorar mais de perto para saber para onde vão os juros. O relatório assinado pelo economista chefe da casa, Mario Mesquita, ex-diretor do Banco Central, aponta: "mantemos nossa expectativa de Selic terminando o ano em 15% ao ano e cortes apenas no primeiro trimestre de 2026, levando a taxa Selic para 12,75%. Reconhecemos, entretanto, que aumentaram chances na direção de um corte antecipado ainda em 2025, o que pode ocorrer caso se verifique uma valorização mais expressiva da taxa de câmbio ou desaceleração mais acentuada da atividade."

Termômetro da atividade econômica precisa ficar negativo. Um indicador que o mercado vai prestar atenção para checar se a economia está desacelerando a ponto de permitir ao Banco Central cortar juros é o hiato de produto. Essa variável foi citada 62 vezes do Relatório de Política Monetário desta semana. Esse indicador está positivo, mostrando que a economia real está crescendo mais que a capacidade econômica máxima, o chamado PIB potencial.

O hiato do produto estimado para o segundo e terceiro trimestres de 2025 é de 0,7% (ante 0,5% antes) e 0,5%, respectivamente, ante 0,5% e 0,5% antes. Entretanto, antecipa-se uma redução do hiato para valores negativos ao longo dos próximos trimestres,

atingindo -0,5% no primeiro trimestre de 2027. Relatório de Política Monetária, do Banco Central

Hiato de produto precisa ficar negativo para juros caírem. O dólar pode até ajudar a esfriar a inflação, mas o Banco Central não vai cortar a Selic enquanto o indicador de PIB real seguir acima do PIB potencial, afirma o economista do Santander Brasil, Marco Antonio Caruso, que projeta Selic de 15% até março de 2026 e de 13% em dezembro. Para ele, a revisão para cima do hiato do produto no Relatório de Política Monetária mostra que o BC está desconfortável com o ritmo do desaquecimento da economia e eleva o risco de o ciclo de afrouxamento monetário ser adiado de janeiro pra março do ano que vem.

O Banco Central prefere uma desinflação que venha pela atividade mais fraca que pelo câmbio, porque o dólar pode ir e voltar. Marco Antonio Caruso, economista do Santander Brasil

Controle de gastos do governo também pode apoiar alívio nos juros. A contenção de gastos públicos é outro elemento que pode levar o mercado a rever, para cima ou para baixo, a taxa básica de juros no Brasil nos próximos trimestres. Se o governo controlar despesas, isso reduz o volume de dinheiro na economia e, por tabela, desaquece o crédito e o consumo de famílias e de empresas, aponta o economista Marcelo Karvelis, CEO da gestora AVIN Asset.

Com uma perspectiva de adoção de políticas mais austeras, há espaço para o Banco Central começar a cortar juros gradualmente, levando a Selic para algo entre 13% e 11% ao final de 2026, com uma trajetória descendente modular, conforme a inflação for cedendo e a economia desacelerando. Marcelo Karvelis, CEO da gestora AVIN Asset

Sinais positivos na inflação corrente. A inflação ainda está alta, como mostrou IPCA-15, mas há fatores positivos no indicador que podem sinalizar uma melhora na trajetória, afirma o economista da XP, Alexandre Maluf. Ele chamou atenção para um desaquecimento dos reajustes de preços na área de serviços.

A abertura do IPCA-15 de setembro foi ligeiramente melhor do que antecipávamos, especialmente nas métricas de serviços subjacentes. Ainda assim, não alteramos nossa visão de que a inflação corrente segue elevada e desafiadora, um cenário que requer juros altos por um período prolongado. Nosso cenário base considera início do ciclo de cortes em janeiro, levando a Selic para 12% ao final de 2026. Alexandre Maluf, economista da XP

Incerteza cresce para juros nos EUA

Dados mostram economia aquecida nos EUA. Nos Estados Unidos, a expectativa predominante dos mercados projeta dois cortes dos juros pelo Fed, reduzindo a taxa básica do intervalo atual, de 4,50% a 4,25%, para uma faixa entre 3,75% e 4%. Mas os indicadores econômicos divulgados ao longo desta semana aumentaram as dúvidas sobre a possibilidade de o Fed acelerar o afrouxamento monetário por lá.

PIB, emprego e inflação pressionam Fed. O PIB do segundo trimestre foi revisado para cima, o volume de pedidos de seguro-desemprego foi menor que o esperado e o índice de preços mais importante para o banco central americano, o PCE, na sigla em inglês, teve leve aceleração em agosto ante julho. Para o economista Willian Castro Alves, diretor de investimentos da Avenue, os dados não mudam o cenário mais factível de dois cortes dos juros americanos, em 0,25 ponto percentual cada, neste ano, mas reduziram o espaço para outras reduções, em 2026.

A economia americana continua rodando de forma resiliente e firme, a inflação ainda está longe da meta e podemos ter mais pressões por parte das tarifas. O mercado de trabalho precisa dar sinais mais claros de fraqueza . William Castro Alves, diretor de investimentos da Avenue

Membros do Fed divergem sobre cortes de juros. Essa incerteza foi reforçada por posições divergentes expostas em falas por diretores do banco central dos Estados Unidos. De um lado, os diretores Austan Goolsbee, de Chicago, e Jeffrey Schmid, de Kansas City, defenderam cautela sobre novos cortes de juros ainda neste ano por causa de preocupações com a inflação. Por outro lado, a vice-presidente de supervisão do órgão, Michelle Bowman, e o diretor Stephen Miran defenderam a necessidade de acelerar o afrouxamento monetário.