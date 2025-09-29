Juro médio no crédito livre sobe para 46,0% em agosto, diz BC; cheque especial recua a 137,9%

A taxa média de juros no crédito livre passou de 45,6% em julho (dado revisado) para 46,0% em agosto, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 29. Em agosto de 2024, a taxa era de 39,7%.

O juro médio do crédito livre para pessoas físicas passou de 57,9% (revisado) para 58,4%.

A taxa cobrada das empresas aumentou de 25,0% em julho para 25,2% em agosto.

Cheque especial

A taxa do cheque especial recuou de 138,2% (revisado) para 137,9%.

A do crédito pessoal total saiu de 49,1% para 49,3%.

Veículos

O juro médio no crédito para aquisição de veículos permaneceu em 27,3%.

Operações livres e direcionadas

A taxa média no crédito total, que inclui operações livres e direcionadas (com recursos da poupança e do BNDES), oscilou de 31,6% (revisado) para 31,8%. Em agosto de 2024, estava em 27,6%.

ICC

O Indicador de Custo de Crédito (ICC) passou de 23,2% (revisado) para 23,4%. O índice mostra o volume de juros pagos, em reais, por consumidores e empresas no mês, considerando todo o estoque de operações, dividido pelo próprio estoque.

Na prática, reflete a taxa de juros média efetivamente paga pelo brasileiro nas operações de crédito contratadas no passado e ainda em andamento.

Spread

O spread médio em operações de crédito livre passou de 31,8 pontos (dado revisado) em julho para 32,3 pontos em agosto, informou o Banco Central. A métrica representa a diferença entre o custo de captação de recursos pelos bancos e o que é efetivamente cobrado dos clientes finais.

O spread médio no segmento de pessoa física oscilou de 43,9 pontos (dado revisado) para 44,5 pontos. Nas operações de empresas, passou de 11,6 pontos para 11,8 pontos no mesmo período.

O spread médio do crédito direcionado, com recursos da poupança e BNDES, passou de 4,4 pontos em julho para 4,2 pontos em agosto. O spread do crédito total, que inclui livre e direcionado, oscilou de 20,4 pontos (dado revisado) para 20,7 pontos no período.

Inadimplência

A taxa de inadimplência nas operações de crédito livre aumentou de 5,2% em julho para 5,4% em agosto, informou o Banco Central. A taxa para pessoas físicas passou de 6,5% para 6,8% no período. A de empresas se manteve em 3,3%.

A inadimplência do crédito direcionado, com recursos da poupança e do BNDES, passou de 1,8% em julho para 2,0% em agosto.

Considerando o crédito total, que inclui o livre e o direcionado, a taxa passou de 3,8% para 3,9%.

Endividamento das famílias

O endividamento das famílias brasileiras com o sistema financeiro ficou passou de 48,8% em junho (dado revisado) para 48,6% em julho, informou o Banco Central no levantamento mensal sobre crédito referente a agosto - este dado tradicionalmente é divulgado com um mês de atraso ante os demais dados. O recorde histórico foi atingido em julho de 2022, com 49,9%.

Descontadas as dívidas imobiliárias, o endividamento passou de 30,6% em junho (revisado) para 30,4% em julho.

O comprometimento de renda das famílias com o Sistema Financeiro Nacional (SFN) passou de 28,0% (revisado) para 27,9%. Sem contar os empréstimos imobiliários, passou de 25,9% (revisado) para 25,8%.