Juro médio do rotativo do cartão de crédito sobe a 451,5% ao ano em agosto, mostra BC

Brasília

29/09/2025 10h10

O juro médio total cobrado pelos bancos no rotativo do cartão de crédito subiu 5,3 pontos porcentuais entre julho e agosto, de 446,2% (dado revisado) para 451,5% ao ano, informou o Banco Central.

A taxa do parcelado passou de 183,4% (revisado) para 180,7% ao ano. Considerando o juro total do cartão de crédito, que leva em conta operações do rotativo e do parcelado, a taxa passou de 88,7% (revisado) para 90,7%.

O Congresso definiu em lei que os juros do rotativo e do parcelado não poderiam ultrapassar 100% do principal da dívida. O teto para os juros e encargos da modalidade passou a valer em janeiro de 2024.

As taxas apresentadas pelo BC podem sugerir que os bancos estejam descumprindo a lei, mas o que acontece é apenas um registro estatístico.

Para chegar às taxas anuais, a autoridade monetária extrapola o juro cobrado ao mês pela instituição financeira para o ano. Essa taxa nem sempre é efetivada, já que os consumidores normalmente ficam "pendurados" no cartão por apenas dias ou semanas.

O BC não pretende descontinuar essa série histórica, que serve como referência para mostrar a velocidade de aumento ou redução dos juros e também é um dos componentes para se chegar à taxa cobrada pelo sistema como um todo.

