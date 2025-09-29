Topo

Juiz alvo de sanção dos EUA deixa gabinete de Moraes

São Paulo

29/09/2025 07h15

O juiz Rafael Henrique Janela Tamai Rocha, que atuava no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal (STF), foi dispensado do cargo. O desligamento foi publicado no Diário Oficial da União no último dia 15, uma semana antes de o juiz ser alvo de sanção pelo governo do presidente norte-americano, Donald Trump, na esteira da crise entre Brasil e Estados Unidos.

O juiz deve retornar ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Há uma semana, no mesmo dia em que os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra pessoas próximas a Moraes, incluindo Rocha, a mulher do ministro, Viviane Barci de Moraes, foi sancionada com base na Lei Magnitsky.

Rocha ficou conhecido nos interrogatórios de réus da trama golpista.

Ele proibiu que dois coronéis usassem farda em audiência. "Exército não é réu", disse.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

