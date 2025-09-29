Topo

Notícias

Jogos de Paris custaram 6 bilhões de euros ao Estado francês (Tribunal de Contas)

29/09/2025 08h43

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 custaram 6,6 bilhões de euros (41,2 bilhões de reais) de dinheiro público, segundo um relatório publicado nesta segunda-feira (29) pelo Tribunal de Contas, que destacou que o valor não representa um "gasto orçamentário excessivo".

A quantia, no entanto, representa um aumento em relação aos 5,9 bilhões de euros (36,8 bilhões de reais) de gasto público estimados pelo próprio Tribunal de Contas.

Os gastos incluem € 3,02 bilhões (18,8 bilhões de reais) em gastos de organização (que incluem € 1,44 bilhão ou R$ 8,9 bilhões em segurança) e € 3,63 bilhões (22,6 bilhões de reais) em infraestruturas.

O órgão disse que parte do aumento do orçamento inicial se deve ao dinheiro investido para garantir que o rio Sena estivesse suficientemente limpo para as provas de natação em águas abertas e o triatlo.

Em 2023, estimava-se que o dinheiro público necessário para a organização dos Jogos seria de 2,4 bilhões de euros (14,9 bilhões de reais) e em março de 2024, o próprio presidente do Tribunal de Contas, Pierre Moscovici, avaliou que o investimento público se situaria entre os três e os cinco bilhões de euros (entre 18 e 31 bilhões de reais).

Nesta segunda-feira, Moscovici, ex-ministro das Finanças e ex-comissário da UE, destacou à imprensa "o sucesso incontestável dos Jogos" e que, apesar de o evento ter exigido "uma forte mobilização das finanças públicas", não foram detectados "excessos orçamentários", muito pelo contrário, considerou que o gasto público foi "moderado".

Além da fatura pública, é preciso levar em consideração também os gastos já conhecidos do Comitê de Organização (COJO), que foram de 4,4 bilhões de euros (27,8 bilhões de reais), com um superávit de € 75 milhões (468 milhões de reais), e que em sua maior parte foram financiados com capital privado, sem esquecer a sociedade Solideo, encarregada das infraestruturas olímpicas e que tinha tanto participação pública quanto privada, cujo orçamento total ascendeu a outros 4,5 bilhões de euros (28 bilhões de reais).

O Tribunal de Contas considera que o orçamento nas infraestruturas "foi cumprido no geral", mas não na área de segurança, cujo processo classificou como "particularmente errático".

Por fim, este órgão admite que o impacto dos Jogos na economia francesa "é modesto neste momento" e que será "relativamente limitado a curto prazo".

kd/nip/ig/mcd/pm/dd/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Tribunal francês abre novo julgamento sobre desastre aéreo do AF447, 16 anos depois

Jornalista ucraniano ganha prêmio Havel de direitos humanos

Do orgulho de Trump ao ceticismo da França, Stoltenberg relata sua passagem pela Otan em um livro

Enviado de Trump não descarta que Ucrânia possa atacar a Rússia 'em profundidade' com armas dos EUA

Acidente do voo Air France Rio-Paris em 2009 volta aos tribunais

Jogos de Paris custaram 6 bilhões de euros ao Estado francês (Tribunal de Contas)

Ministro israelense pede 'liberdade total de ação' para o Exército em Gaza

Soja/Imea: Mato Grosso semeou 5,97% da área prevista na safra 2025/26

Operação contra avanço do Comando Vermelho tem ao menos 12 presos no Rio

Barra Funda, um dos bairros mais cool do mundo

França resgata quase 400 migrantes no Canal da Mancha neste fim de semana