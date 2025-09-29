Topo

Japão diz que economia está se recuperando, mas impacto das tarifas dos EUA é visto no setor automotivo

29/09/2025 07h48

TÓQUIO (Reuters) - O governo do Japão disse nesta segunda-feira que a economia está se recuperando moderadamente, mas que o impacto das políticas comerciais dos Estados Unidos é particularmente evidente no setor automotivo.

Embora Tóquio tenha melhorado suas visões sobre as despesas privadas e os gastos de capital, o governo alertou sobre possíveis riscos de queda para as perspectivas econômicas decorrentes das políticas comerciais de Washington.

A economia do Japão cresceu mais rápido do que o esperado entre abril e junho, seu quinto trimestre consecutivo de expansão. No entanto, as tarifas dos EUA e a incerteza política interna podem complicar a formulação de políticas antes da eleição para a liderança do Partido Liberal Democrático, no início de outubro, para substituir o primeiro-ministro Shigeru Ishiba.

"A economia japonesa está se recuperando moderadamente, embora o impacto das políticas comerciais dos EUA seja visto principalmente na indústria automobilística", disse o Escritório do Gabinete em seu relatório mensal publicado nesta segunda-feira.

Os EUA concordaram com uma tarifa de 15% sobre as importações japonesas quando Washington e Tóquio chegaram a um acordo em julho, menos do que os 27,5% iniciais que haviam ameaçado sobre os automóveis e 25% para a maioria dos outros produtos. Mas o impacto é considerado significativo, especialmente para o setor automotivo, porque as tarifas ainda são muito mais altas do que a taxa anterior de 2,5%.

No último relatório econômico, o governo melhorou sua avaliação dos gastos do consumidor pela primeira vez desde agosto de 2024.

Com a melhora da confiança do consumidor após o acordo tarifário com os EUA, o consumo privado do Japão, que responde por mais da metade da economia, mostrou "sinais de recuperação", segundo o relatório.

O Japão vê que os gastos de capital estão "se recuperando moderadamente", graças a um aumento no investimento digital e em equipamentos de maquinário, disse o relatório. Essa foi a primeira atualização desde março de 2024.

O relatório segue-se à decisão do Banco do Japão de começar a vender suas participações em ativos de risco e dois membros da diretoria discordaram da decisão do banco de manter a taxa de juros, sinalizando uma mudança "hawkish" de seu estímulo monetário maciço.

(Reportagem de Kaori Kaneko)

