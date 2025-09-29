Irã afirma que executou 'um dos espiões mais importantes' de Israel

O Irã anunciou nesta segunda-feira (29) que executou um homem descrito como "um dos espiões mais importantes" de Israel, condenado por acusações de trabalhar para o inimigo da República Islâmica.

Esta é a primeira vez que as autoridades iranianas mencionam o nome do homem executado, Bahman Choubi Asl, embora o Poder Judiciário ainda não tenha informado a data de sua detenção.

Irã e Israel travaram em junho uma guerra de 12 dias, provocada pelos bombardeios israelenses contra o território iraniano, direcionados principalmente contra áreas militares e nucleares.

O Irã respondeu com o lançamento de mísseis e drones contra Israel.

Após o fim das hostilidades, o Irã prometeu julgamentos rápidos contra pessoas suspeitas de colaborar com Israel.

Teerã anunciou diversas detenções por espionagem e a execução de várias pessoas declaradas culpadas de trabalhar com o Mossad, o serviço de inteligência externa israelense.

A Justiça iraniana informou nesta segunda-feira que Choubi Asl colaborou "estreitamente" com a inteligência israelense e teve "acesso privilegiado a bancos de dados vitais e soberanos" da República Islâmica.

Os ataques israelenses durante a guerra em junho mataram comandantes militares do Irã, cientistas do programa nuclear e centenas de pessoas, incluindo civis, segundo as autoridades.

No início de agosto, o Judiciário anunciou a abertura de uma investigação e que 20 pessoas foram detidas, acusadas de vínculos com Israel.

O Irã informou no mês passado que executou Roozbeh Vadi, um homem acusado de fornecer informações sobre um cientista nuclear assassinado durante a guerra.

