IPC-M acelera a 0,25% em setembro dentro do IGP-M, afirma FGV

São Paulo

29/09/2025 09h22

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) acelerou a 0,25% na leitura de setembro do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), após recuo de 0,07% em agosto. As informações são da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Quatro das oito classes de despesas apresentaram acréscimo nas suas taxas de variação: Habitação (-0,19% para 1,14%), Educação, Leitura e Recreação (-0,78% para 0,38%), Transportes (-0,22% para 0,16%) e Alimentação (-0,42% para -0,29%).

Em contrapartida, houve desaceleração nos grupos de Saúde e Cuidados Pessoais (0,59% para 0,07%), Despesas Diversas (0,75% para -0,16%), Comunicação (1,09% para 0,05%) e Vestuário (0,25% para -0,15%)

Influências

As maiores influências de alta do IPC-M partiram de tarifa de eletricidade residencial (-1,97% para 4,76%); passagem aérea (-8,56% para 5,81%); refeições em bares e restaurantes (0,61% para 0,72%); condomínio residencial (-0,25% para 0,92%) e plano e seguro de saúde (0,43% para 0,46%).

Na outra ponta, puxaram o índice para baixo tomate (-3,99% para -14,93%); cinema (-0,26% para -13,81%); desodorante (1,00% para -6,72%); alho (-4,46% para -12,60%) e gasolina (-0,85% para -0,23%).

