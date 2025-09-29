Intoxicação por metanol: homem de 31 anos perde visão e sofre AVC em SP

Um homem de 31 anos está internado há um mês no Hospital do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, após passar mal ao ingerir bebida alcoólica adulterada com metanol.

O que aconteceu

Wesley Pereira está hospitalizado desde 24 de agosto, após passar mal após consumir uísque em uma festa. Inicialmente, os familiares não desconfiaram da gravidade da situação e pensaram se tratar de um estado de embriaguez, segundo a irmã dele, Sheilene Pereira Neves, em entrevista ao Brasil Urgente (Band).

Familiares levaram Wesley ao hospital após ele vomitar e começar a ficar com algumas partes do corpo roxas. Na unidade de saúde, os médicos atestaram a gravidade do quadro dele, que já estava em coma, de acordo com Sheilene.

Durante o período de internação, Wesley perdeu a visão dos dois olhos, teve problema em um dos rins e sofreu um AVC (acidente vascular cerebral), o que agravou o quadro dele. "No começo achamos que seria uma embriaguez, porque tinham todos os sintomas... Quando ele passou a sentir muito enjoo e vomitou, começou a ficar roxo, a gente trouxe para o hospital e quando chegou aqui o médico falou que ele já estava em coma", explicou a irmã.

Wesley segue internado e não tem previsão de alta. Os médicos disseram à família que a perda da visão "é irreversível".

Os rins de Wesley voltaram a funcionar normalmente, mas ele precisa fazer fisioterapia porque está com dificuldades para andar. "Agora ele está estável, só a visão que os médicos falaram que é irreversível e ele também está fazendo fisioterapia porque está com dificuldade para andar", completou Sheilane.

Outro caso de perda de visão

Rhadarani Domingos está internada em São Paulo Imagem: Reprodução/TV Globo

Assim como Wesley, a designer de interiores Rhadarani Domingos também perdeu a visão após a intoxicação por metanol. Ela passou mal após beber caipirinha em um bar localizado em bairro nobre de São Paulo.

Rhadarani tomou três caipirinhas de frutas vermelhas com maracujá e vodka. Ela contou que as bebidas não tinham nenhum gosto diferente. "[As bebidas causaram] um estrago bem grande. Eu não estou enxergando nada", relatou ao Fantástico.

Ela foi levada para a UTI, convulsionou e chegou a ser intubada no dia 21 de setembro, segundo a irmã. Lalita Domingos falou que ninguém imaginava que o quadro poderia ser uma intoxicação por metanol. A expectativa da família é que Rhadarani consiga algum tratamento para voltar a enxergar.

Bebida foi comprada em bar, no dia 19 de setembro, onde ela estava para uma festa de aniversário. "Era uma região nobre, nenhum boteco de esquina", acrescentou. O nome do estabelecimento e a região do comércio não foram divulgados, por isso, o UOL não conseguiu entrar em contato para pedir um posicionamento.

Mortes após consumo de bebida

Três mortes já foram registradas após o consumo de bebidas alcoólicas com metanol em São Paulo. O terceiro óbito foi divulgado hoje.

Terceira vítima é um homem de 45 anos que morreu no dia 28 de setembro. Morte dele é investigada pelo 1º Distrito Policial da cidade. Exames também estão sendo realizados pelo IML (Instituto Médico Legal) para confirmar ou descartar a contaminação.

As outras duas vítimas, com mortes por intoxicação confirmada, são dois homens, de 38 e 48 anos. Os casos, confirmados ao UOL pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, ocorreram neste mês na capital paulista e em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Casos estão ligados ao consumo de diferentes tipos de bebida. Entre as citadas estão: gim, uísque e vodca, consumidos em diferentes lugares, como bares. O Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) alertou ainda que o número de casos pode estar subnotificados, pois nem todos chegam ao conhecimento dos órgãos de vigilância e controle.

O homem de 48 anos morava na região da Mooca/Aricanduva, na cidade de São Paulo. Ele, que não teve o nome divulgado, foi atendido por uma unidade de saúde privada em 9 de setembro, após apresentar sintomas de intoxicação, e morreu em 15 de setembro.

Atualmente, há pelo menos 10 casos sob investigação na capital. Todos são considerados suspeitos de intoxicação por consumo de bebida contaminada, segundo o Centro de Vigilância Sanitária.

Volume de ocorrências recebido foi classificado pelas autoridades como "fora do padrão". Nos últimos dois anos, os casos de intoxicação por metanol registrados pelo Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) de Campinas (SP) estavam ligados ao consumo de combustíveis em contexto de abuso de substâncias, não por adulteração de bebidas. O centro informou que os casos eram considerados casos de consumo intencional. Já agora, são de consumo acidental, em que a vítima não sabe que a bebida está adulterada.

O que dizem as autoridades

Governo federal pediu que a população fique atenta às bebidas alcoólicas consumidas, especialmente aos finais de semana. O Ministério da Justiça e Segurança Pública reforçou a importância da atuação conjunta entre governo, setor privado e sociedade para coibir práticas criminosas de falsificação e proteger consumidores.

Entre as orientações ao setor privado estão a compra segura, a conferência de produtos e o fortalecimento da rastreabilidade dos produtos. Governo também destaca que preços anormalmente baixos, lacres tortos, erros grosseiros de impressão, odor semelhante a solventes e relatos de consumidores com sintomas como visão turva, dor de cabeça intensa, náusea ou rebaixamento da consciência devem ser tratados como suspeita de adulteração.

Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo diz que estabelecimentos devem redobrar a atenção quanto à procedência dos produtos oferecidos. Também indicou que a população compre bebidas somente de fabricantes autorizados, com rótulo, lacre de segurança e selo fiscal.

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes orientou que os estabelecimentos sempre procurem comprar os produtos de distribuidores reconhecidos e confiáveis. "A falsificação e adulteração de bebidas são crimes graves contra o consumidor, que colocam em risco a saúde da população e geram prejuízos diretos aos estabelecimentos sérios e comprometidos com a legalidade. Trata-se de um problema de saúde pública, que exige ação coordenada entre autoridades, setor produtivo e sociedade", disse a associação.

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.