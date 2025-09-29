Iguá diz que passa a operar 100% com energia solar no Rio

SÃO PAULO (Reuters) - A Iguá anunciou nesta segunda-feira que passou a operar 100% com energia solar no Rio de Janeiro e que a matriz de eletricidade do grupo de saneamento como um todo passou a ser mais de 90% obtida a partir de fontes renováveis.

A companhia afirmou que a energia das operações da Iguá Rio é 100% gerada por três usinas solares da Faro Energy, que produzem 2,3 mil megawatts-hora por ano cada uma. As usinas ficam em Cabo Frio (RJ).

"O uso dessa energia se dá na modalidade de autoconsumo remoto, que possibilita o direcionamento para qualquer área, mesmo que a operação da empresa esteja distante do local de produção", afirmou a Iguá em comunicado à imprensa. "Isso ocorre porque a energia é inserida na rede de transmissão da distribuidora da região, usando a estrutura já existente", acrescentou.

O grupo Iguá entrou no mercado livre de energia em 2019 e atualmente quase 80% da eletricidade consumida pela companhia tem origem nesse mercado.

A maior parte da eletricidade das operações da companhia é produzida no Complexo Solar Janaúba, em Janaúba (MG), onde há uma usina dedicada exclusivamente para a empresa, com capacidade para 50 MWh/ano, afirmou a empresa.

