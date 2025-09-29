IGP-M sobe sobe 0,42% em setembro, após alta de 0,36% em agosto, afirma FGV

O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) subiu 0,42% em setembro, após alta de 0,36% em agosto, informou nesta segunda-feira, 29. a Fundação Getulio Vargas (FGV). A elevação foi acima da mediana das estimativas do Projeções Broadcast, de alta de 0,32%, com piso de 0,20% e teto de 0,47%.

Com o resultado, o indicador acumula agora queda de 0,94% no ano e alta de 2,82% nos últimos 12 meses.

O resultado foi puxado pelo avanço do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), que subiu 0,49% em setembro, após alta de 0,43% em agosto.

Houve avanço nos preços agropecuários ao produtor (-0,52% para 3,57%) e queda nos preços industriais (0,75% para -0,55%).

Por outro lado, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) passou de queda de 0,07% em agosto para alta de 0,25% em setembro.