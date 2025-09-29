Topo

Notícias

Ibovespa inicia semana com novo recorde intradia, apesar da queda do petróleo

São Paulo

29/09/2025 17h59

O Ibovespa iniciou a semana em renovação, mais uma vez, de recorde intradia, pela manhã na marca de 147.558,22 pontos. No fechamento, o índice da B3 mostrava ganho um pouco mais acomodado, de 0,61%, aos 146.336,80 pontos, perto também de estabelecer nova marca para o encerramento - sem romper o pico mais recente, da última quarta-feira, então aos 146.491,75 pontos. Com a que ora começa, a semana dá prosseguimento a uma série de renovações de marcas para o Ibovespa, deflagrada ainda no final de agosto, no dia 29, há exatamente um mês.

Nesta segunda-feira, saiu de mínima na abertura aos 145.446,71 pontos, operando sempre no positivo à espera, nesta semana, da possível conversa entre os presidentes Donald Trump e Lula sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil e, em especial, de novos dados americanos, com destaque para o payroll, na sexta-feira.

No mês, que chega ao fim na terça, o Ibovespa acumula alta de 3,48%, após salto de 6,28% em agosto - o melhor desempenho para o índice desde agosto do ano passado (+6,54%). Se confirmado o ganho de 3,5% para setembro, será a melhor performance para o mês desde 2019 (+3,57%) ou de 2017 (+4,88%). O giro financeiro desta segunda-feira ficou em R$ 18,1 bilhões. No ano, o Ibovespa avança 21,66%.

Entre os ativos globais, o petróleo foi o destaque, em queda superior a 3% em Nova York e Londres, com foco na oferta da Opep+ que pode aumentar em novembro - um ajuste de preços na commodity que manteve as ações de Petrobras (ON -1,89%, PN -1,36%) na contramão das demais blue chips na B3 nesta abertura de semana. Vale ON subiu 0,33%. Entre os principais bancos, destaque para Bradesco, com a ON em alta de 1,26% e a PN, de 1,02%. Na ponta ganhadora do Ibovespa, Eletrobras (PNB +4,30%, ON 3,93%) e CSN Mineração (+3,95%). No campo oposto, Braskem (-5,13%), Magazine Luiza (-5,09%) e Vamos (-2,99%).

Felipe Paletta, estrategista da EQI Research, destaca que a semana começou bem com mais uma revisão, para baixo, nas projeções de mercado para o IPCA de 2025 e 2026, conforme o boletim Focus, o que ampara a visão de que a Selic deve, em breve, começar a ser cortada pelo Banco Central. "Esse processo contínuo de revisões nas expectativas para a inflação dá sustentação à ideia de que a Selic começará a cair no começo do próximo ano", acrescenta.

Outro desdobramento do dia também corrobora a percepção de que a Selic tende a ser cortada antes cedo do que tarde, observa o estrategista: a leitura abaixo do esperado para a geração de vagas de trabalho formais no Brasil em agosto, conforme os dados do Caged, nesta tarde.

Para Raphael Figueredo, estrategista de ações da XP, o Ibovespa refletiu o 'risk on' e o ajuste de câmbio - que prosseguiu na segunda, com dólar a R$ 5,32, em baixa de 0,30% -, favorecido pelo carry trade: uma combinação que tem beneficiado também os ativos cíclicos locais, na B3, levando o Ibovespa a uma nova máxima histórica intradia mesmo numa segunda-feira de agenda econômica relativamente fraca.

"Super de olho no payroll da sexta-feira, na medida em que o mercado aqui, como outros emergentes, está num momento de grande influência do fluxo estrangeiro, nesse processo de ajuste do dólar desde que o Fed sinalizou - e efetivou - o início do corte de juros nos Estados Unidos", acrescenta Figueredo.

"Esses dados de emprego da sexta-feira serão muito importantes para o que se pode esperar das duas reuniões de política monetária do BC americano que ainda faltam para o fim do ano", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus, lembrando de números de atividade na semana passada, como a última leitura do PIB americano para o segundo trimestre, que surpreenderam pela força - o que resultou em certa dúvida, no mercado, quanto ao número de cortes de juros americanos que vinha precificando.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Autoridade Palestina saúda 'esforços determinados' de Trump para Gaza

Wall Street avança apesar do risco de bloqueio orçamentário nos EUA

Fifa sanciona El Salvador por gritos racistas de seus torcedores em jogo contra Suriname

Fachin assume presidência do Supremo e prega "contenção"

EUA rebaixa Brasil e África do Sul em relatório sobre tráfico de pessoas

Após restrição em visto, Padilha discursa remotamente na Opas e elogia Mais Médicos

Ex-ministro da Agricultura da China é condenado à morte

LeBron James animado com 23ª temporada na NBA: 'Não sei quando será o fim'

Os 20 pontos do plano de Trump para a paz em Gaza

Autoridade Palestina saúda esforços de Trump para acabar com guerra em Gaza

Governo dos EUA "caminha para paralisação", declara vice-presidente Vance