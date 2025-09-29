Topo

Ibovespa avança na abertura acompanhando praças acionárias no exterior

29/09/2025 10h09

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta segunda-feira, acompanhando o viés positivo de praças acionárias no exterior, com CSN entre as maiores altas, enquanto Braskem voltava a figurar entre os destaques negativos.

Às 10h06, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,55%, a 146.521,18 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de novembro, mostrava elevação de 1,23%.

(Por Paula Arend Laier)

