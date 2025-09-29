Topo

Homem cria mais de 100 cobras e filhos dormem com elas: 'São dóceis'

Menina dormindo com uma das cobras criadas pelo pai; ao lado, Socratis Christoforu e sua família em seu "serpentário" - Acervo pessoal
Clara Ribeiro

29/09/2025 16h47

Um homem de 45 anos chama atenção na Flórida (EUA) por conviver com mais de 100 cobras dentro de casa. O serpentário particular ocupa a garagem da residência e abriga jiboias, pítons e espécies raras.

O que aconteceu

Os dois filhos do homem dividem a cama com alguns répteis. De acordo com Socratis Christoforou, o criador, a família tem uma rotina segura na companhia das cobras.

Ele conta que o interesse por répteis nasceu ainda criança, em Nova Jersey. Quando menino, recolheu filhotes de cobras-cabeça-de-cobre, sem saber que eram venenosas. "Eu os coloquei em um balde e levei para o porão. Quando meus pais descobriram, minha mãe entrou em pânico", contou Christoforou ao Daily Mail.

Os pais, de origem cipriota, temiam serpentes, e o medo que passaram para ele ficou guardado por anos. Na vida adulta, Socratis decidiu enfrentar o medo. Comprou uma cobra-do-milho albina e iniciou uma coleção que ultrapassou 300 répteis, incluindo espécies venenosas e até um jacaré.

Com a crise de 2008, perdeu tudo e precisou se desfazer dos animais. "Quando perdi tudo em 2008, também precisei abrir mão dos animais. Mas recomecei, reconstruí minha vida e criei novos negócios", relembrou.

Reencontro com a criação de répteis aconteceu em 2017. Neste ano, ele presenteou a filha Ariana com uma cobra-do-milho, carinhosamente chamada de 'Snowflake'. "O momento em que Ariana segurou a Snowflake, vi o mesmo brilho nos olhos dela", diz. A partir daí, a coleção voltou a crescer. Hoje, o serpentário doméstico abriga mais de 100 cobras, entre pítons e jiboias.

Parte da família

As crianças cresceram sem medo. Ariana, 10, mantém 20 cobras em seu quarto. O irmão, Maximus, 5, cuida de duas. "Eles leem, fazem lição de casa ou assistem a desenhos ao lado das cobras. Para nós, elas não representam medo, mas compreensão", conta o pai.

O homem reforça que sua coleção atual não tem nenhuma cobras venenosa. "As pessoas acreditam que todas as cobras são agressivas, mas a maioria prefere evitar contato. As que criamos são dóceis e acostumadas à presença humana".

Socratis diz que até as espécies mais raras recebem carinho. "É normal para nossa família. As crianças não temem as cobras; apenas têm curiosidade. Temos sorte de compartilhar esse amor pelos répteis".

Manter a coleção exige dedicação e investimento. A família gasta cerca de US$ 800 por mês (cerca de R$ 4,3 mil na cotação atual) com alimentação e limpeza. "Tenho licença para manter espécies venenosas, e cada gaiola com esses animais é trancada e identificada. Nunca tivemos nenhuma fuga".

Para Socratis, as cobras representam muito mais do que um hobby. "Esta não é apenas uma história sobre répteis. É uma história de resiliência, de segundas chances e de ensinar meus filhos que, não importa quantas vezes a vida derrube você, sempre é possível se levantar mais forte".

