Topo

Notícias

Haddad reitera busca de metas fiscais e diz que governo não faz ajuste vendendo patrimônio

29/09/2025 10h54

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que o governo não está fazendo ajuste fiscal vendendo patrimônio, acrescentando que continuará a perseguir as metas fiscais estabelecidas, tanto para 2025 quanto para 2026.

"A meta da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias)... está sendo perseguida com todo o esforço", afirmou Haddad sobre o objetivo de 2025. "Para 2026 vai ser igual", acrescentou, durante a Conferência Itaú Macro Vision, em São Paulo.

A meta fiscal para 2025 é de resultado primário zero, com margem de tolerância de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB) para mais ou para menos. Já o objetivo para 2026 é de superávit de 0,25% PIB, também com margem de 0,25 ponto percentual.

A questão da margem, no entanto, é atualmente alvo de questionamentos. Na quarta-feira passada, o plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu enviar um alerta ao governo de que buscar o piso inferior da meta fiscal ao avaliar a necessidade de contenção de verbas não é compatível com as regras vigentes.

Se colocado em prática o entendimento do TCU de que deve ser dado foco ao centro da meta, o governo pode ser forçado a ampliar a contenção de verbas de ministérios.

Questionado sobre a questão, Haddad lembrou que esta interpretação do TCU conflita com o estabelecido pelo Congresso no Orçamento, mas disse que o ministério está mais preocupado em atingir o centro da meta.

"Ano passado eu poderia ter liberado R$20 milhões a mais de Orçamento, e fizemos questão de perseguir o centro da meta", afirmou. "Mesmo diante de adversidade, a área econômica está sempre alinhada em torno de atingir as metas", acrescentou.

Haddad afirmou ainda que o desafio do governo é continuar perseguindo as metas de inflação estabelecidas e que isso está sendo feito sem que haja venda de patrimônio público por meio de privatizações, como ocorreu no passado.

Ele também defendeu o trabalho do governo de recomposição da base arrecadatória.

"Começamos a perder a base fiscal forte em 2014... Estamos fazendo 12 anos em que a Fazenda não enfrentou o debate, ou se enfrentou não teve sucesso", pontuou Haddad.

O ministro afirmou ainda, durante sua participação no evento, que o governo atual recebeu um Orçamento que contava com 17% do PIB de receita líquida, o que segundo ele é "insustentável à luz da história dos últimos 20 anos".

"Atingimos o equilíbrio fiscal com receita líquida girando em torno de 19% do PIB", argumentou Haddad. "O que você via era atuação de lobbies... A queda de arrecadação não se deveu a cortes de impostos, mas de lobbies fazendo aumentar o gasto tributário para campeões nacionais. Nós conseguimos ir limando estes gastos tributários", afirmou.

Em outro momento, Haddad voltou a defender o ambiente de negócios no Brasil e disse que o país pode crescer dentro da média mundial ou acima dela.

FUTURO POLÍTICO

Ao falar durante o evento sobre seu futuro político, Haddad afirmou que "neste momento" não tem "intenção de ser candidato no ano que vem".

A jornalistas na saída do evento, ao ser questionado sobre a possibilidade de permanecer no cargo em vez de se candidatar a um cargo público, Haddad desconversou. "Estou vendo como vamos caminhar", disse. "Vou conversar com o presidente Lula sobre isso. Ele é o candidato."

(Reportagem de Fabricio de Castro)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Moraes ordena notificação por edital a Eduardo Bolsonaro

Após 24 anos, filho lê carta deixada por comissária do 11 de Setembro; veja

Exportadores dos EUA reportam vendas de milho ao México e a locais não revelados

Rússia sai da convenção europeia contra a tortura

STF tem 2 votos contra concessão de floresta em terras indígenas a empresas

Motorista de ônibus mata passageiro na zona sul de São Paulo

Trump anuncia taxa de 100% sobre filmes feitos fora dos Estados Unidos

Mudanças climáticas e poluição ameaçam recursos da Europa, alerta UE

Governo britânico quer dificultar obtenção de permissão de residência permanente

Rússia lança campanha para recrutar 135 mil jovens

Casa Branca diz que acordo sobre Gaza está "muito próximo"