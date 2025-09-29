Topo

Notícias

Haddad: esforço fiscal vai continuar, mas com critério do que é mais justo fazer

São Paulo

29/09/2025 12h11

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 29, que o esforço fiscal do governo vai continuar, mas sempre partindo do princípio do que é mais justo a ser feito. Haddad mencionou, por exemplo, que no ano passado houve mudança na regra de correção do salário mínimo, reduzindo o impacto fiscal dos reajustes, mas que isso foi feito com "inteligência", levando em consideração que o Brasil tem um dos menores salários mínimos na comparação com outros países da América do Sul.

"Será que não tem um jeito inteligente de fazer uma política de modernização fiscal mais equilibrada?", questionou o ministro, reforçando que é preciso ter "cuidado" ao se falar de ajuste fiscal no País.

Nesse sentido, Haddad pontuou que, ao se falar de equilíbrio fiscal, muitas vezes, o discurso do mercado financeiro não leva em consideração fatores relevantes e que estão sendo combatidos pelo atual governo, como os gastos tributários.

O ministro da Fazenda participou nesta segunda-feira de evento do Itaú BBA, em São Paulo.

